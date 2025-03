Amélioration des recettes fiscales : « Le gouvernement veillera à un partage des fruits de la croissance » (Premier ministre)

publicite

Le chef du gouvernement burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présenté, le vendredi 14 mars 2025, un bilan de l’action gouvernementale pour l’année 2024 devant l’Assemblée législative de transition (ALT). Son intervention a mis l’accent sur les efforts déployés pour améliorer la gouvernance, renforcer le système judiciaire et stimuler l’économie nationale.

Le Premier ministre a souligné l’importance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, les considérants comme des piliers de l’action gouvernementale. Dans le domaine judiciaire, il a mis en avant des initiatives telles que l’opération « casier vide » et des mesures visant à corriger les dysfonctionnements du système. Il a également insisté sur l’attention particulière accordée aux dossiers en attente, à la fraude, aux pratiques illicites et à l’incivisme.

Egalement, il a fait cas de l’accès à la justice qui a été renforcé par la réouverture des tribunaux de Bogandé et de Tougan. Des réformes majeures ont été entreprises, notamment l’ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à des membres non magistrats et l’adoption d’une loi sur le travail d’intérêt général, permettant des peines alternatives à la prison pour lutter contre la surpopulation carcérale.

« L’ouverture du Conseil supérieur de la magistrature à 50% de membres non magistrats et l’adoption de la loi relative à l’administration du travail d’intérêt général permettant à notre système judiciaire d’instituer des peines alternatives à la prison afin de diminuer la surpopulation carcérale et faciliter l’intégration sociale des condamnés constituent, entre autres, les réformes majeures qui ont été́ opérées », a déclaré le chef du gouvernement.

Sur plan de la gouvernance économique, le premier ministre a relevé que le gouvernement s’est investi dans la recherche de solution notamment dans la réduction du train de vie de l’Etat et la lutte contre la mauvaise gestion.

« Dans le cadre de la réduction des dépenses improductives de l’Etat, des mesures ont été́ engagées pour assainir le parc téléphonique de l’Etat et les baux administratifs. Ces mesures ont permis d’économiser environ 3 milliards six cent cinquante millions (3 650 000 00013). Dans un contexte de resserrement des appuis des Partenaires, le financement de notre économie a plus que jamais reposé sur la mobilisation des ressources financières souveraines.

Les nombreux efforts consentis par les régies de recettes ont permis de recouvrer au titre du budget de l’Etat la somme de 2 769 milliards, soit une hausse de 216 milliards, comparativement à 2023. Les efforts en la matière ont permis de porter le ratio des recettes fiscales sur le PIB de 17,8% en 2023 à 19,3% en 2024, constituant le meilleur taux de l’espace UEMOA », a-t-il souligné.

A l’écouter, cela a été́ rendu possible grâce à la modernisation des processus de recouvrement et l’élargissement de l’assiette fiscale.

« L’amélioration des recettes fiscales, combinée avec la réduction du train de vie de l’Etat, ont permis de réduire le déficit budgétaire de 6,70 % en 2023 à 6,11% en 2024. En fin décembre 2024, le pays affiche un taux de croissance de 5,1%, contre 3,6% en fin 2023. Le gouvernement veillera à un partage des fruits de la croissance en faveur des populations les plus démunies à travers un programme social porté par les initiatives présidentielles », a clamé Rimtalba Jean Emmanuel.

Dans le secteur de l’industrie, le premier ministre a cité la reprise du contrôle et la restructuration de la Société BRAFASO qui ouvrira ses portes dans les mois à venir.

