Burkina Faso : Musulmans et chrétiens rompent leur jeûne ensemble à Larlé

publicite

Les croyants musulmans et chrétiens observent un moment de jeûne en ce mois de mars. À cette occasion, les membres du conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso ont organisé une rupture collective de jeûne entre musulmans et chrétiens, le vendredi 14 mars 2025, à Larlé, un quartier situé au Nord de Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Des fidèles musulmans et des chrétiens catholiques ont rompu leur jeûne ensemble le vendredi 14 mars 2025, à Larlé alors qu’une autre rupture collective réunissant des musulmans et des chrétiens se tenait à la Place de la nation de Ouagadougou.

Cette initiative du Conseil national de l’économie informelle vise à renforcer la cohésion sociale entre les Burkinabè, quelles que soient leurs croyances religieuses en ces temps de défi sécuritaire.

«Aujourd’hui, notre pays a besoin de la cohésion sociale. Les musulmans et les catholiques sont en carême. Nous avons jugé bon d’organiser une rupture commune», a confié Salifou Nikiéma, président du conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso.

Il a souligné que cette initiative vise également à montrer aux Burkinabè qu’ils soient musulmans ou catholiques, tous, ils implorent le même Dieu. «Nous implorons Dieu afin qu’Il fasse que tous les fils et filles du Burkina Faso se mettent ensemble pour la construction de notre beau pays qui est le Burkina Faso », a-t-il souhaité.

Également, Salifou Nikiéma appelle les Burkinabè à extirper la haine au milieu d’eux afin de ne pas ouvrir la porte à l’ennemi. «Chaque Burkinabè doit voir l’autre comme un frère ou une sœur de même sang», a-t-il interpellé.

Représentant de l’église catholique à cette rupture collective, le curé de Kologh-Naba, l’abbé Paul Dakissaga s’est dit réjoui de ce que cette initiative de rupture collective entre musulmans et chrétiens catholiques s’enracine davantage au Burkina Faso.

«Nous ne pouvons que saluer cette initiative et souhaiter qu’au-delà des formes, les croyants puissent être unis parce que Dieu appelle tous les Hommes à l’unité. Et si nous sommes unis, nous pourrons alors lutter contre tout ce qui nuit à notre société et à la paix», a-t-il déclaré.

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite