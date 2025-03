Vivre-ensemble au Burkina Faso : Musulmans et chrétiens brisent les barrières à Ouagadougou

publicite

Dans la soirée du jeudi 14 mars 2025, la Place de la Nation de Ouagadougou a vibré au rythme de la fraternité et de la solidarité. La 3e édition de la rupture collective du jeûne entre musulmans et chrétiens a réuni plus 2000 personnes, de diverses confessions, pour partager un repas, prier ensemble et célébrer l’unité du Burkina Faso.

Cet événement, initié il y a trois ans par l’association Zéro Goutte de sang sur la route, offre une vitrine de la cohésion sociale et du dialogue interreligieux, rappelant que les Burkinabè sont avant tout des frères et sœurs, unis par leur appartenance à une même nation.

« C’est simple, le carême chrétien coïncide avec le jeûne du Ramadan. Pourquoi ne pas officialiser cet état de fait ? Nous sommes tous des fils et filles du Burkina Faso. Nous voulons montrer que chrétiens, musulmans, animistes, nous pouvons vivre ensemble sans nous faire la guerre », a déclaré Moumini Koudougou, président de l’association Zéro Goutte de sang sur la route.

La soirée a débuté par un chemin de croix, suivi de la prière musulmane, avant que les participants ne partagent un repas fraternel. Les représentants des différentes communautés religieuses ont pris la parole pour rappeler les valeurs communes de paix, d’amour et de tolérance.

« Cette rupture est une occasion pour nous, croyants, de mettre nos voix ensemble et de supplier le Seigneur. Nous sommes tous humains, nous avons le même sang. Les religions sont un choix, mais la vie ensemble est une obligation », a affirmé Abdoul Salam Ouédraogo, Imam au Cercle d’Études, de Recherches et de Formation Islamique (CERFI).

Emmanuel Kafando, membre de l’église de l’Assemblée de Dieu du Burkina Faso a souligné l’importance de l’amour et du pardon. « Cette initiative permet de véhiculer le message de l’amour sincère, du pardon et du vivre-ensemble. Avant d’appartenir à une religion, nous sommes les enfants d’une même nation », a-t-il rappelé.

L’abbé Albert-Étienne Kaboré, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Dapoya et secrétaire général de la commission épiscopale du dialogue interreligieux, a quant à lui, insisté sur la nécessité de briser les barrières.

« Casser le jeûne, c’est casser en même temps ce qui est une barrière. Il faut taire en nous tout ce qui est intolérance, tout ce qui est non considération de l’autre. Aucune religion n’incite à la violence, mais invite tous les croyants à aller vers le frère, la sœur, pour lui dire : tu es mon frère, je t’aime », a-t-il dit.

La réussite de cette 3e édition témoigne de l’adhésion de la population à ces valeurs de cohésion sociale. Les nombreux dons de nourriture et de boissons, offerts par des particuliers et des commerçants, ont permis de nourrir les plus de 2000 participants.

« Les gens croient à ce que nous faisons, ils croient à la cohésion sociale, au vivre-ensemble. Mais il y a aussi des gens qui ne croient pas à ça, qui trouvent que c’est un péché que chrétiens et musulmans se retrouvent ensemble. Il faut du tout pour faire un monde », s’est exprimé Mouni Mouni.

Les initiateurs de l’activité dont l‘association Zéro Goutte de sang sur la route, qui ont porté l’événement cette année, prévoit créer une association dédiée à la rupture collective, afin de pérenniser cette initiative et de renforcer son impact sur la société burkinabè.

Akim KY

Burkina 24

