Le Gouvernement invite toutes les populations installées dans les forêts, les zones d’opération à se soustraire de ces bases de repli des ennemis (Communiqué)

Le Gouvernement regrette et condamne la propagation, sur les réseaux sociaux, d’images d’incitation à la haine et à la violence communautaires, et de fausses informations visant à mettre à mal la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans notre pays.

Cette vaste campagne de désinformation fait suite aux récents événements de Solenzo, travestis à souhait, pour discréditer nos vaillants combattants et faire peur aux paisibles populations.

En effet, dans le cadre des opérations de reconquête d’une zone stratégique de la Région de la Boucle du Mouhoun, un poste avancé des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) a été attaqué le 10 mars dernier par des terroristes. Repoussés par nos intrépides VDP appuyés par les Forces de défense et de sécurité (FDS), une centaine de ces criminels ont été neutralisés et plusieurs autres se sont enfuis dans la forêt voisine.

Dans la poursuite de la contre-offensive, les combattants ont investi la forêt pour démanteler la base terroriste. Dans leur progression, ils y ont découvert des familles composées de femmes, d’enfants, de vieilles personnes que les terroristes ont tenté d’utiliser comme bouclier humain, ainsi qu’un important troupeau de bovins et de caprins volés.

Grâce au professionnalisme des FDS et VDP, ces familles retrouvées dans une situation de dénutrition et de détresse sanitaire, ont été conduites sur un site provisoire pour une prise en charge humanitaire urgente. Des dispositions ont été immédiatement prises par les services compétents pour leur transfert vers un site d’accueil plus sûr pour une prise en charge adéquate.

Le Gouvernement invite toutes les populations installées dans les forêts, les zones d’opération à se soustraire de ces bases de repli des criminelles et à les dénoncer. En tout état de cause, les actions offensives engagées se poursuivront et s’intensifieront jusqu’à l’anéantissement total de ces forces du mal et la reconquête intégrale de notre territoire national.

Le Gouvernement invite les populations à la sérénité face à toutes ces manœuvres orchestrées dans des officines obscures et relayées par des médias-mensonges pour diaboliser nos vaillants combattants, opposer les communautés et freiner la dynamique victorieuse en cours.

Le Gouvernement met fermement en garde les auteurs et les complices de ces manipulations malveillantes.

Le Gouvernement réaffirme sa ferme volonté à œuvrer inlassablement pour un Burkina de paix et de sécurité, fondé sur les valeurs d’unité dans la diversité, de fraternité, de coexistence pacifique et d’acceptation mutuelle qui sont le socle de notre vivre-ensemble, dans un espace sahélien à jamais débarrassé du terrorisme.

