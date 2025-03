Burkina Faso : Le Chef d’État-Major Général des Armées échange avec la Brigade Spéciale et d’Intervention Rapide (BSIR)

Dans le cadre de sa prise de commandement, le Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), poursuit sa tournée au sein des États-Majors d’Armées. Après sa visite du 18 mars 2025 au Commandement des Opérations du Théâtre National (COTN). Il a rencontré le 19 mars 2025 le personnel et la hiérarchie de la Brigade Spéciale et d’Intervention Rapide (BSIR) au Camp Naaba Koom II.

Ces échanges ont porté sur des sujets clés tels que l’union, la discipline et l’usage des réseaux sociaux, dont les conséquences peuvent compromettre le succès des opérations. De même, il a invité les hommes à plus de vigilance face aux nombreuses tentatives de désinformation visant à fracturer l’unité entre les militaires et les populations qu’ils défendent. Il a rappelé qu’ « il n’y a pas d’ethnie, il n’y a que des Burkinabè ». Pour lui, une armée unie est une armée invincible.

Avec cette tournée, le CEMGA réaffirme sa volonté de construire d’une armée unie, disciplinée et résolument engagée dans la reconquête totale de l’intégrité du territoire national et la protection des populations.

Source : Etat-Major Général Des Armées Du Burkina Faso

