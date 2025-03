Schiphra : Chemin de croix à la tête de la Direction Générale de l’hôpital

publicite

Le Conseil National des Assemblées de Dieu du Burkina Faso s’est réuni le mardi 18 mars 2025 pour se prononcer sur la sortie médiatique de la désormais ex directrice générale du Centre médical protestant Schiphra, Marie Claire Traoré. Cette sortie a sonné comme une mise au point du conseil qui affirme haut et fort que « Dame Marie n’est plus dans la légalité dans ses fonctions » et qu’« en aucun cas, l’association ne peut se substituer à l’église et prendre des décisions aussi importantes pour l’hôpital ».

Après des semaines de tractations sans réponse officielle, l’Église des Assemblées de Dieu a situé l’opinion nationale sur l’état de la situation qui prévaut entre elle et Marie Claire Traoré, ex Directrice générale du Centre médical protestant Schiphra. Cette sortie qui précède celle de la désormais ancienne directrice générale, selon l’église, a été l’occasion de non seulement donner une réponse aux allégations mais aussi ajouter quelques précisions sur la situation qui prévaut.

On se rappelle que la directrice a affirmé qu’« en novembre 2023, j’ai reçu un premier appel téléphonique m’annonçant que je suis viré ». Pour le conseil, cette décision a été actée et partagée depuis un certain temps. Elle été actée depuis 2023, selon Dr Jean Marie Badiel, administrateur de l’église.

« Ce processus de passation de charge n’a pas été brusque comme certains pourraient le penser. Il a commencé depuis 2023. Cette mise à la retraite de Mme Marie Claire Traoré intervient après 26 longues années de dur labeur et à l’âge de 78 ans. A cet âge, vous pouvez reconnaitre avec nous que le repos pourrait être nécessaire, et même Mme Marie Claire Traoré en faisait cas de temps en temps », a affirmé Dr Jean Marie Badiel.

Avec ces tractations le recours à l’appareil judiciaire s’est invité. Me Christophe Birba, conseil aux côtés de l’église, a déploré le fait que cette histoire qui devait se traiter à l’interne ait pris une tournure judiciaire. À l’écouter, l’institution est parvenue à obtenir une décision de justice revêtue de la formule exécutoire, intimant l’ordre à Marie Claire Traoré de quitter les locaux de l’hôpital où se situait son bureau, ainsi que la résidence même où elle se trouve, laquelle appartient à l’église des AD.

« Sentant l’étau se resserrer autour d’elle, elle a dit qu’elle est malade. Elle s’est réfugiée dans les chambres à malades de l’hôpital Schiphra et s’est fait établir un certificat médical avec un repos de 72h, qu’elle a présenté à l’huissier de justice et aux policiers. Par humanisme, l’huissier a retiré la force publique. Dès que les forces sont parties, elle est ressortie de la salle. Nous vous demandons de nous aider à, aussi, lui faire entendre raison » a-t-il relaté.

Dr Jean-Baptiste Rouamba, président du Conseil d’administration de Schiphra, par ailleurs, secrétaire général de l’association Schiphra, a déploré cette insistance pour garder un poste. En rappel, cette crise est partie de la sortie médiatique de la directrice générale. Pourtant, le conseil est catégorique sur le fait que depuis le 5 mars 2025, Dr Jacob Sawadogo a été porté à la tête de l’Institution.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

