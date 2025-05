Communiqué : MASSE COMMUNE UEMOA 2025 : LA LONAB VOUS DONNE RENDEZ-VOUS CE JEUDI 8 MAI POUR DECROCHER UNE CAGNOTTE SPECIALE DE 100 000 000 F CFA

publicite

Les sociétés de loterie et PMU des pays membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), accueillent ce jeudi 8 Mai 2025, la Vingt-deuxième édition de la Masse Commune UEMOA. Ce grand rendez-vous d’intégration sous régionale sera marqué par une course hippique mise en commun par l’ensemble des pays de l’espace.

Cette édition sera un moment exceptionnel pour les amateurs de courses et de paris en Afrique de l’Ouest. Les turfistes auront l’opportunité de tenter leur chance pour décrocher une cagnotte exceptionnelle de cent millions (100 000 000) F CFA sur l’ordre du 4+1 spécial de ce jour.

Pour participer, il suffit de parier sur le support du 4+1 spécial de la course nationale avec une mise de 300 F CFA. Ce pari simple ouvre la porte à des gains colossaux et permet de vivre l’excitation d’une course palpitante.

Le but de ce tirage de la Masse Commune est de faire en sorte que les parieurs qui participent à ce jeu partagent exactement les mêmes lots dans tous les pays de l’espace UEMOA.

En plus de la possibilité de remporter des gains exceptionnels, cette édition de la Masse Commune s’inscrit dans un objectif plus large : celui de renforcer les liens d’intégration économique et sociale entre les États membres de l’UEMOA, à travers une manifestation populaire.

En rappel, la Masse Commune UEMOA est une organisation des sociétés de loterie et PMU des pays membres de l’UEMOA. Obéir aux idéaux d’intégration, de solidarité, de paix et de justice sociale prônés par l’Union économique et monétaire Ouest africaine, tels sont entre autres les objectifs poursuivis par cette organisation. Cet événement majeur de loterie est non seulement une occasion de distribuer des rapports plus consistants aux parieurs, mais aussi d’inaugurer une œuvre sociale financée en commun.

Support proposé : Ordre et désordre sans bonus.

Bonne chance à toutes et à tous !

Ensemble faisons le pari de l’intégration !

« PMU’B, la fortune en fin de course !

