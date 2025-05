Ciblage à Ouahigouya : Le Registre Social Unique (RSU) enregistre 16.661 ménages pour une meilleure distribution de l’aide sociale

publicite

Le mardi 6 mai 2025, le Secrétariat Technique du Registre Social Unique (ST/RSU) en collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), a organisé un atelier de redevabilité sur l’opération de ciblage des ménages vulnérables dans la commune de Ouahigouya. L’activité visait à diffuser les résultats de l’opération de ciblage des ménages vulnérables dans ladite commune, afin d’envisager une protection sociale plus efficace et coordonnée.

La suite après cette publicité

En septembre 2021, le gouvernement burkinabè a établi le Registre Social Unique (RSU) pour améliorer la coordination des programmes sociaux, et en mai 2024, une phase d’extension, incluant un déploiement à Ouahigouya en collaboration avec le PAM, a permis de cibler plus de 16 000 ménages vulnérables malgré l’insécurité.

Dans la perspective de présenter les différents résultats engrangés, les difficultés rencontrées et les leçons apprises, le ST/RSU a tenu ne rencontre de redevabilité avec les autorités régionales provinciale, et communales, les différentes organisations œuvrant dans le domaine de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté, les leaders coutumiers et religieux et les responsables de différentes couches de la population.

Le secrétaire technique du Régime social unique, Moussa Ouattara, a expliqué que cet outil sert de répertoire pour identifier et enregistrer les ménages et les personnes qui vivent dans la pauvreté ou sont vulnérables. Il a précisé que cette initiative gouvernementale, lancée en septembre 2021 et étendue progressivement, vise à fournir une base de données fiables pour les programmes de développement.

Concernant l’opération à Ouahigouya, « Nous avons eu plus de 60 000 ménages qui ont été dénombrés. Les ménages qui ont été enregistrés dans la base de données représentent 16 661 ménages en gros qui ont été retenus comme étant des ménages éligibles à la base de données du RSU», a indiqué Moussa Ouattara.

Conscient des défis sécuritaires, Moussa Ouattara a admis que la collecte de données n’a pas pu se faire dans l’intégralité de la commune de Ouahigouya. « Sur le terrain, compte tenu du contexte sécuritaire et humanitaire, il y a un certain nombre de villages où nous n’avons pas pu faire la collecte des données, et c’est 17 villages sur 37.

Il est prévu de mettre en œuvre ce que nous appelons un protocole additionnel qui nous permettra de voir comment est-ce que nous pouvons collecter les informations et compléter encore la base de données à notre niveau », a-t-il précisé.

Le Régime Social Unique est une porte d’entrée potentielle vers l’aide sociale selon Moussa Ouattara qui a clairement indiqué que la base de données du RSU vise à informer les décideurs et à faciliter le ciblage des populations vulnérables par les programmes sociaux.

Amédée Paré, le secrétaire général de la mairie de Ouahigouya, représentant les autorités locales, a souligné l’importance de cet outil pour améliorer l’efficacité des interventions en faveurs de l’aide sociale. Aussi, il a rassuré les populations des villages non couverts, que des mécanismes de rattrapage seront mis en œuvre.

Le représentant de l’agence onusienne a exprimé sa satisfaction quant à cette collaboration et a précisé que l’appui financier du PAM permettra la réalisation de cet exercice dont les conclusions serviront de base à toutes les organisations œuvrant pour le progrès de la commune.

Akim KY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite