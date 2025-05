Exérèse tumorale complexe : Une jeune patiente retrouve le sourire

Le lundi 14 avril 2025 une avancée majeure a été accomplie par l’équipe du service d’Odontostomatologie/Chirurgie maxillo-faciale et de la chirurgie du Centre Hospitalier Régional (CHR) de Fada. Une intervention complexe de la mandibule, combinant l’exérèse d’une tumeur volumineuse et une reconstruction par attelle métallique, a été réalisée avec succès sur une patiente de 25 ans.

L’intervention qui constitue une première a été menée avec expertise par le Dr Boa Jacques, chirurgien maxillo-facial, assisté du Dr Kinda Djeneba, anesthésiste-réanimateur, et de l’ensemble du personnel infirmier, dont l’engagement a été déterminant tout au long de la prise en charge. Selon le Dr Boa, un besoin important reste non satisfait dans la prise en charge des pathologies défigurantes, souvent négligées par l’aide humanitaire traditionnelle.

Ces affections compromettent gravement la réintégration sociale et le bien-être psychologique des patients. Il est donc essentiel de mobiliser davantage de ressources et de sensibiliser les ONG à cette problématique. Le contexte sécuritaire actuel constitue un obstacle majeur à l’accès aux soins. Pourtant, avec un soutien approprié, un potentiel significatif demeure inexploité pour venir en aide à un plus grand nombre de personnes.