Alliance des États du Sahel (AES) : Le Burkina Faso participera aux premiers jeux pour l’expression de la diversité culturelle du Sahel

publicite

0 Partages Partager Twitter

Du 21 au 28 juin 2025, la capitale malienne, Bamako, accueillera la toute première édition des Jeux de l’Alliance des États du Sahel (JAES). L’annonce a été faite ce lundi 16 juin par le ministre burkinabè des Sports, Roland Somda, lors d’une conférence de presse. Plus de 500 participants, athlètes et encadreurs confondus, sont attendus pour ce grand rendez-vous sportif placé sous le signe de l’unité sahélienne.

Pensés comme un espace de rencontre, de partage et de saine compétition, les Jeux de l’Alliance des États du Sahel (JAES) visent à créer une dynamique entre les jeunesses des pays membres de l’AES. Ils ont pour ambition de faire du sport un moteur de résilience et un marqueur fort de l’identité de la jeunesse sahélienne selon le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda.

« Ces jeux visent à renforcer les liens entre les jeunesses sahéliennes, à promouvoir la paix, la solidarité et l’excellence sportive, et à offrir une plateforme d’expression citoyenne et d’émulation pour la jeunesse de l’AES », a expliqué le ministre Roland Somda dans sa déclaration liminaire.

À cette occasion, des jeunes venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger s’affronteront dans neuf disciplines : football U17, lutte traditionnelle, bras de fer sportif, tir à l’arc, judo, karaté, taekwondo, kung-fu wushu et athlétisme. Des épreuves qui, selon le ministre, mettent en valeur la richesse et la diversité des cultures sahéliennes.

Mobiliser les jeunes

« La capacité à mobiliser les énergies, à développer les relations humaines et les amitiés durables n’est plus à démontrer. C’est dans cette dynamique que se tient la première édition des Jeux de l’Alliance des Etats du Sahel » souligne Roland Somda.

Au-delà du terrain sportif, ces jeux sont porteurs d’un message politique. Ils incarnent la volonté des États membres d’investir dans l’avenir de leur jeunesse, de promouvoir une intégration durable. En plus, ils souhaitent faire du sport un ciment social en cette période de mutations géopolitiques.

« Les JAES sont bien plus qu’un événement sportif : c’est une célébration de l’identité sahélienne, un espace de dialogue entre les peuples et une démonstration de la vitalité de notre jeunesse », a-t-il invité. Le ministre en charge des sports Roland Somda invite les jeunes de l’espace AES à participer à ces jeux.

Pour cette édition inaugurale, la délégation burkinabè comptera à elle seule 130 membres, dont les athlètes.