PAIF-PME : Des résultats concrets pour l’inclusion financière au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Alors que la clôture du Projet d’Appui à l’Inclusion Financière et à l’Accès au Financement des Petites et Moyennes Entreprises (PAIF-PME) en avril 2026 approche, les acteurs du projet dressent un bilan positif de leurs réalisations . Lancé en 2019, ce projet, soutenu par la Banque Mondiale à hauteur de 110 millions de dollars USD et par l’État burkinabè avec 816 millions de francs CFA, vise à améliorer l’accès des populations, en particulier des femmes, des jeunes, des PME et des exploitants agricoles, aux services financiers numériques et au crédit.

Lors d’un point de presse tenu ce vendredi 4 juillet 2025 Ouagadougou, Kango Séraphin Wilfried Kientéga, coordinateur du PAIF-PME, a mis en lumière les avancées du projet.

« En six années de mise en œuvre, le projet a engrangé des résultats intéressants et contribuant ainsi à impacter positivement la vie des populations à travers l’amélioration des conditions de vie et de travail», a-t-il déclaré.

Parmi les succès notables, la digitalisation des paiements a transformé les habitudes. La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) a été connectée aux systèmes régionaux de paiement, et des plateformes comme l’e-banking et l’e-procedure ont été mises en place.

Le volume des transactions a bondi à 9,5 millions, dépassant largement l’objectif initial de 6,5 millions. A entendre toujours le coordinateur cette performance a conduit à une réduction drastique du temps de traitement des opérations, passant de 72 heures à quelques minutes.

Le projet a également modernisé la gestion des pensions. Plus de 15 000 pensionnés perçoivent désormais leurs pensions via mobile money, et 32 000 sont enrôlés sur la plateforme biométrique de la CARFO selon Kango Séraphin Wilfried Kientéga.

Le PAIF-PME a démontré un engagement envers les entrepreneurs, notamment les femmes. Un concours de plans d’affaires a permis de subventionner 162 lauréats, avec une enveloppe de 2,676 milliards de francs CFA. Fait marquant, 75% des projets sont portés par des femmes, qui ont bénéficié de 2 milliards de francs CFA. «C’est la traduction concrète de l’engagement du gouvernement à promouvoir une inclusion financière durable au Burkina Faso», a affirmé Kango Séraphin Wilfried Kientéga.

En matière d’éducation financière, le projet a dépassé ses objectifs, touchant 280 000 personnes, selon les explications de Roger Ouédraogo, responsable suivi-evaluation du PAIF-PME. Malgré ces succès, des défis subsistent, comme l’achèvement de plateformes numériques pour la douane et le renforcement du cadre de protection des consommateurs.

À l’approche de la clôture du projet, le coordinateur a souligné l’importance de la collaboration continue avec les médias, d’ou l’objet de la rencontre du jour. «Votre rôle en tant que médias est crucial pour informer et sensibiliser nos concitoyens sur les bénéfices du projet. Je vous invite à contribuer à éduquer les services financiers à travers l’explication des concepts tels que les comptes bancaires, les paiements numériques, l’épargne, l’assurance sur les crédits»,a-t-il rappelé.

Akim KY

Burkina 24