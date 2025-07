Tchad : Les avocats de Succès Masra demandent l’intervention d’Emmanuel Macron face à une détention jugée politique

publicite

0 Partages Partager Twitter

Succès Masra, ancien Premier ministre tchadien et figure de l’opposition, est détenu depuis près de deux mois. Il est accusé d’avoir orchestré le massacre de 42 éleveurs survenu à Mandakao le 14 mai 2025, des allégations qu’il rejette fermement. Face à ce qu’ils considèrent comme des poursuites politiquement motivées, ses avocats tchadiens et français appellent désormais à l’intervention directe du président français Emmanuel Macron.

Inculpé en mai 2025 et placé en détention préventive, la défense de Succès Masra affirme qu’il est la victime d’une décision judiciaire qu’ils estiment « influencée par les hautes autorités tchadiennes ».

Le seul élément à charge mentionné serait un enregistrement audio datant de 2023, où Succès Masra appelait à l’autodéfense face aux massacres perpétrés dans le sud du pays. Cependant, ses avocats maintiennent qu’il n’existe aucun lien direct de causalité entre cet audio et les événements récents de 2025.

Le collectif d’avocats, mené par Me Vincent Bringarth du cabinet Bourdon et associés, dénonce ouvertement des « violations des droits humains et des poursuites politiques ». Face à ce qu’ils qualifient d’ «inaction » de la justice tchadienne, et s’étonnant du silence de la France, ils se tournent vers des recours internationaux.

« Nous attendons une réaction ferme d’Emmanuel Macron pour jouer un rôle de médiateur », a déclaré Me Bringarth, soulignant l’urgence de la situation et la nécessité d’une intervention extérieure pour garantir l’équité du processus judiciaire.