Discours de haine : La FAIB propose au gouvernement un texte alternatif fondé sur les valeurs de l’Islam

La Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB) a officiellement remis un projet de discours alternatif au gouvernement ce lundi 7 juillet 2025. Une délégation gouvernementale, incluant le Ministre d’État de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile ZERBO, ainsi que les ministres de la Sécurité, Mahamadou SANA, et de la Communication, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a reçu les membres de la FAIB, conduits par leur président, l’Imam Aboubacar YUGO.

À l’issue de la rencontre, l’Imam Aboubacar YUGO, président du présidium de la FAIB, a expliqué que ce document est le fruit d’une réflexion approfondie. Il s’adresse à l’ensemble des Burkinabè, en particulier à ceux qui ont à cœur le bien-être, la stabilité et l’unité de la Nation.

L’Imam YUGO a souligné que ce projet de discours met en lumière les bonnes pratiques de l’Islam à travers des versets du Saint Coran et des hadiths authentiques du Prophète Mohamed, porteurs de sagesse, de paix et de justice. « L’islam est trop souvent mal interprété ou instrumentalisé. Pourtant, ses enseignements authentiques prônent la paix, la fraternité, la tolérance, le respect de l’autre et la préservation de la vie humaine », a-t-il affirmé.

Il a également exprimé le souhait que toutes les populations, musulmanes ou non, adhèrent au véritable message de l’Islam et s’ouvrent à une connaissance plus authentique et apaisée, loin des amalgames et des discours extrémistes.

Rejet de la violence et des discours de haine

Dans cette optique, la FAIB exhorte les fidèles musulmans à faire preuve de retenue, à rejeter toute forme de violence, qu’elle soit verbale ou physique, et à renoncer aux discours de haine. Cet appel concerne tous les canaux de diffusion, notamment les médias traditionnels, les réseaux sociaux et les lieux de culte.

Cette initiative de la FAIB représente une démarche significative dans la lutte contre la désinformation et la promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso.

Source : DCRP/MATM