Discours de haine : La justice burkinabè lance un appel à témoin pour interpeller les auteurs ou les complices

Le 20 mars 2025, le Procureur du Faso près, le Tribunal de Grande Instance Ouaga I communiquait sur la publication sur les réseaux sociaux, de discours haineux appelant à l’extermination d’un groupe ethnique.

Le communiqué relevait que certaines pages se livrant à de telles publications avaient été formellement identifiées et qu’une enquête avait été ouverte en vue d’interpeller les auteurs. Ainsi, dans le but de pouvoir mener les enquêtes de façon efficiente et efficace, le Procureur du Faso lance un appel à toute personne à même de fournir des informations pouvant aider les enquêteurs à interpeller ses auteurs ou complices, objet du communiqué à ne pas hésiter à saisir les services compétents.

Il invite en outre toute personne ayant connaissance notamment de l’existence d’une page ou d’un profil Facebook ou WhatsApp, se livrant à des publications ou à des partages de tels discours à le signaler à nos services d’enquêtes:

Les dénonciations peuvent être reçues par les canaux suivants :

– par courrier adressé au Procureur du Faso près, le Tribunal de Grande Instance Ouaga I et déposé à son secrétariat.

– par appel téléphonique au (00226) 25 39 58 42.

– par un signalement sur la plateforme « Alerte-BCLCC » accessible via l’adresse www.alerte.bclcc.gov.bf

– en personne en se rendant au service de police judicaire le plus proche ou au parquet près le TGI Ouaga I

Tout en rassurant du total anonymat de toute démarche à cet effet, le Procureur du Faso compte sur une pleine collaboration de toutes et tous avec les services de police judiciaires pour la réussite de cette enquête.

