Sécurisation des massifs forestiers : 1.938 nouveaux assistants des eaux et forêts prêts à servir

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel, représentant le Président du Faso, a patronné, ce samedi 22 mars 2025, la cérémonie de sortie de la première promotion des élèves du contingent spécial des eaux et forêts de l’Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF) sise à Dindéresso, région des Hauts-Bassins.

La suite après cette publicité

Au terme de leur formation, 1938 nouveaux agents forestiers sont désormais aptes à la sécurisation des massifs forestiers et à la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes.

Avec pour nom de baptême « Lana y’a » qui signifie « confiance » en langue nationale Dioula, la première promotion du contingent spécial est forte de 1 938 assistants des eaux et forêts dont 1 052 garçons et 886 filles, une première dans l’histoire du Corps des Eaux et Forêts depuis sa création en 1948.

Cette cérémonie de sortie de promotion consacre l’aboutissement de dix-huit (18) mois de formation pendant lesquels les nouveaux agents des eaux et forêts ont reçu non seulement les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la gestion durable des écosystèmes, mais également les méthodes et stratégies utiles aux métiers des armes. Cette étape de la formation a été assurée de concert avec le Groupement d’instruction des forces armées (GIFA) et le Centre national d’entrainement commando de Pô (CNEC).

Dans son allocution livrée au nom du Président du Faso, le Chef du Gouvernement a déclaré que la sortie de ce contingent amorce un nouvel élan et un changement de paradigme dans la prise en main des missions dévolues au corps des Eaux et Forêts dans la lutte pour la reconquête du territoire national. Il a invité la promotion «Lana y’a» à prendre la pleine mesure de la responsabilité qui lui incombe désormais.

« Par le nom de baptême « Lana y’a » qui signifie « confiance » en langue nationale dioula, vous n’avez pas le droit de faillir. Vous n’avez pas le droit d’agir en dehors des valeurs républicaines. Ce nom de baptême est un retour à nos sources et la réaffirmation de notre conviction que c’est par nous-mêmes que nous vaincrons le terrorisme », a-t-il soutenu.

Il a, par ailleurs annoncé que le Gouvernement, conscient de son rôle auprès de ces nouveaux combattants, a diligenté leur intégration dans la Fonction publique ainsi que leur mandatement.

Par la voix de leur délégué général, Gatien Pingdwendé Kabré, les nouveaux agents ont pris l’engagement de servir notre pays « avec fierté et détermination » à l’image de leurs parrainse, le ministre chargé de la Sécurité, Mahamadou Sana et la ministre en charge de l’Action humanitaire, Passowendé Pélagie Kabré.

« Notre engagement est total, notre volonté est inébranlable. Nous entendons répondre présent, aux défis qui nous attendent avec le même courage, la même rigueur et la même loyauté qui ont caractérisé notre formation », a-t-il affirmé.

Un engagement manifesté à l’occasion avec la remise d’un chèque d’un million de FCFA au profit du Fonds de Soutien Patriotique (FSP).

L’importante délégation gouvernementale et les invités à cette cérémonie ont été témoins de démonstrations de combats exécutées par les lauréats suivies d’un défilé.

En rappel, cette première cohorte s’inscrit dans le cadre du recrutement spécial de 4 000 agents des eaux et forêts, adopté par le Gouvernement au Conseil des ministres du mercredi 15 février 2023. Il vise à accroître la part contributive du Ministère chargé de l’Environnement, à travers le Corps des Eaux et Forêts, dans la reconquête du territoire et la sécurisation des massifs forestiers investis par les terroristes et les bandits armés.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite