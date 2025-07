Faso Mebô : L’Association Club Sportif de Solidarité Naaba Wangsé apporte sa contribution

publicite

L’Association Club Sportif de Solidarité Naaba Wangsé, une structure dédiée à la promotion de la pétanque au Burkina Faso, a acheminé 10 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle « Faso Mebô » ce vendredi 11 juillet 2025. Par ce geste, l’association souhaite répondre à l’appel à la mobilisation générale lancé, tout en accomplissant son devoir citoyen.

Lors de la Journée internationale de la presse sportive, le président de l’AJSB avait rappelé le rôle du sport dans le processus de reconquête du territoire national, en complément des initiatives des hautes autorités. Visiblement, le monde de la pétanque a déjà intégré ce message. En effet, l’Association Club Sportif de Solidarité Naaba Wangsé a apporté sa contribution ce vendredi 11 juillet 2025.

Ses membres ont remis 10 tonnes de ciment à cette initiative pour répondre à l’appel à la solidarité nationale, comme le nom de la structure l’indique. « On ne peut pas rester indifférents à cet appel du président. C’est autour de ce sport que nous avons créé une chaîne de solidarité pour montrer à tout le monde qu’on peut participer à l’appel. Même en étant sportif ou supporter, on peut le faire », a déclaré Maxime Zongo, président de l’association.

Une contribution, pas seulement un don

Enthousiasmé par la mobilisation sur place, le président de l’association a promis de revenir, car, dit-il, « je ne qualifie pas ce geste de don, mais d’une contribution. Le pays est pour nous tous et c’est à nous de le bâtir ».

« Moi-même, je ne savais pas qu’on pouvait trouver un tel nombre de participants ici. Mais quand on arrive et qu’on voit l’affluence, cela donne du courage. Car tout ce que nous faisons n’est pas pour quelqu’un, mais pour nous-mêmes. Nous sommes en train de bâtir et d’embellir notre propre pays », a salué Maxime Zongo.

Avant même de retrousser ses manches pour mélanger du ciment, le président a promis que les cotisations se poursuivent afin qu’un geste similaire puisse être renouvelé dans les mois à venir. Par ailleurs, il a invité la population à faire un tour dans ce lieu qu’il a qualifié de « lieu de patriotisme ». « Même ceux qui n’ont rien peuvent venir aider », a-t-il conclu.

Abdoul Gani BARRY

