Annonce | La série TECNO SPARK 40 est le premier smartphone équipé du processeur MediaTek Helio G200

TECNO, marque technologique innovante axée sur l’IA, est la première à intégrer le dernier chipset Helio G200 de MediaTek dans la nouvelle série SPARK 40. Ce nouveau processeur est intégré au modèle haut de gamme SPARK 40 Pro+, l’Helio G200 offrant un gain de performances de plus de 10 % par rapport à son prédécesseur. Cela se traduit par une fluidité accrue, des calculs plus rapides et une expérience de divertissement fluide, améliorant ainsi les performances des smartphones d’entrée de gamme.

Puissance accrue et divertissement fluide

Au cœur du SPARK 40 Pro+ se trouve le processeur MediaTek Helio G200, un chipset 4G nouvelle génération basé sur le procédé avancé 6 nm de TSMC. Il intègre un processeur octocœur avec deux cœurs Cortex-A76 à 2,2 GHz et six cœurs Cortex-A55 à 2,0 GHz, offrant une réactivité plus fluide et un multitâche plus rapide.

Les tests de performance du MediaTek Helio G200 sur AnTuTu indiquent environ 470 000 points, soit une amélioration de 10 % par rapport à la génération précédente. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des lancements d’applications nettement plus rapides, des interactions plus réactives et une meilleure gestion de plusieurs tâches simultanément.

Le GPU ARM Mali-G57 MC2 bénéficie également d’une mise à niveau notable : sa fréquence de fonctionnement est portée à 1,1 GHz, ce qui améliore de 10 % le traitement graphique

monocœur. Cela garantit des expériences de jeu et multimédia plus riches et plus immersives, même dans les situations les plus exigeantes.

« Le MediaTek Helio G200 permet à TECNO d’offrir des performances supérieures dans la prochaine série SPARK 40, permettant aux utilisateurs de bénéficier d’une réactivité de niveau phare, d’un fonctionnement transparent et d’une puissance soutenue qui améliore les interactions quotidiennes avec les smartphones », a déclaré le Dr Yenchi Lee, directeur général de l’activité Communications sans fil de MediaTek.

« La série SPARK 40 ne se contente pas de proposer des spécifications plus avancées », a déclaré Joey Qu, chef de produit senior chez TECNO. « Avec l’Helio G200 comme moteur, la série SPARK 40 redéfinit les possibilités de sa catégorie, offrant une expérience utilisateur inédite, tout en affichant un design fin et emblématique. »

Visuels et connectivité redéfinis

Portant la qualité visuelle à des sommets, le SPARK 40 Pro+ associe l’Helio G200 aux algorithmes personnalisés de TECNO, permettant un rendu en super résolution 1,5K, la configuration visuelle la plus performante de sa gamme de prix. Cette synergie exceptionnelle se traduit par des images plus nettes et plus éclatantes, ainsi qu’une mise à l’échelle intelligente, redéfinissant ainsi les attentes en matière de divertissement pour les smartphones abordables.

Le MediaTek Helio G200 bénéficie également d’améliorations avancées en matière de modem, notamment la prise en charge du DCSAR (Dynamic Communication Smart Adaptive Response), qui améliore considérablement l’efficacité du réseau, même dans des environnements complexes ou à faible signal. Les utilisateurs bénéficient de connexions plus stables et plus rapides, pour un streaming, des appels et des jeux fluides en déplacement.

La série TECNO SPARK 40 est lancée sur les marchés mondiaux en juillet, qui combine une esthétique fine et accrocheuse avec une puissance de calibre phare et des fonctionnalités TECNO AI