AES : Le RISA mobilise la recherche scientifique pour la souveraineté des pays du Sahel

Le Rassemblement des Intelligences pour la Souveraineté Africaine (RISA) a tenu, le samedi 26 juillet 2025, la 2e édition de son panel international à l’Université Joseph KI-ZERBO, sous le thème « Recherche scientifique et construction de la souveraineté des pays de la Confédération AES ».

À travers cette rencontre, le Rassemblement des Intelligences pour la Souveraineté Africaine (RISA) entend renforcer l’implication des chercheurs et universitaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans la construction d’une souveraineté assumée et durable.

« Le but est de mettre la recherche scientifique au service de la souveraineté. Il s’agit de rendre nos universités et chercheurs plus pragmatiques et de faire en sorte que leurs travaux contribuent réellement à la construction souveraine de nos États », a indiqué Adama Siguiré, Coordonnateur national du RISA.

Le panel a été marqué par plusieurs communications animées par des enseignants-chercheurs venus des trois pays de l’AES. Parmi eux, Dr Adama Siddo, de l’Université André Salifou de Zinder (Niger), a insisté sur l’urgence pour les intellectuels africains de s’affirmer comme acteurs centraux de la lutte pour la souveraineté.

« Il nous faut déconstruire les fondements coloniaux de nos systèmes universitaires et les refonder sur des bases africaines », a-t-il affirmé.

Dans la même dynamique, Dr Aly Tounkara, enseignant-chercheur à l’Université de Bamako, a appelé à une réappropriation des valeurs endogènes, indispensables selon lui à la construction de la paix et de l’unité dans la région. Il a également encouragé ses pairs à soutenir la vision des chefs d’État de l’AES.

Au-delà des interventions scientifiques, la rencontre a été ponctuée par des prestations artistiques, en hommage aux peuples du Sahel, unis dans leur quête de souveraineté.

Soumaïla MALO

Pour Burkina 24