Annonce | Obtenez le High School Diploma ou Bac Américain et inscrivez vous dans les plus grandes universités au monde

publicite

0 Partages Partager Twitter

Chers élèves, vous avez le niveau de la classe de Terminale et vous voulez vous inscrire dans les meilleures universités américaines, canadiennes, asiatiques ou européennes,

American School of Leadership (ASL) en Floride aux USA en partenariat avec ANDAL ACADEMY vous donne une chance avec le High School Diploma ou le Bac Américain 🇺🇸

Obtenez le High School Diploma après des cours intensifs.

🎯 Juste après les cours, l’examen se fera à ANDAL ACADEMY en ligne avec ASL aux USA 🇺🇸 .

🎯 Après les résultats, les diplômes sont délivrés par American School of Leadership (ASL) en Floride aux USA.

🎯 High School Diploma ou le Bac Américain, c’est plus de 600 diplômés au Burkina Faso depuis 2013 et qui se sont inscris dans les plus grandes universités au monde.

High School Diploma ou bac américain, une ouverture sur le monde de demain.

Renseignements : ‪+226 06 06 50 50