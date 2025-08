Des présidents de cours constitutionnelles venus remercier le Capitaine Ibrahim TRAORÉ

publicite

(Ouagadougou 31 juillet 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accordé ce jeudi, une audience à une délégation de cours constitutionnelles de plusieurs pays africains, conduite par le président du conseil constitutionnel du Burkina Faso, Me Barthélémy KÉRÉ.

Présents à Ouagadougou dans le cadre de la commémoration du 25e anniversaire du conseil constitutionnel du Burkina Faso, les présidents de cours constitutionnelles et juridictions assimilées, des experts et des universitaires du Sénégal, du Mali, du Togo, de Madagascar, de la Côte d’Ivoire, du Niger et du Burkina Faso, sont venus remercier le Président du Faso pour son appui à la tenue de l’évènement placé sous son très haut patronage et lui faire le point des travaux.

« C’est une activité scientifique organisée par le Conseil constitutionnel du Burkina Faso pour parler de l’État de droit dans sa dimension nationale et internationale », déclare le porte-parole de la délégation, le président de la cour constitutionnelle du Mali, Me Amadou Ousmane TOURÉ.

En effet, le conseil constitutionnel du Burkina Faso a organisé une série d’activités du 29 au 31 juillet dans le cadre la commémoration de son 25e anniversaire sous le thème : « Deux décennies de fonctionnement du conseil constitutionnel : contribution à la construction de l’État de droit et perspectives ».

Selon Me Amadou Ousmane TOURÉ : « nous avions envisagé l’État de droit quand il n’y avait pas ces crises, cette guerre imposée par le terrorisme qui fait que l’État de droit dans les pays par exemple de l’AES, est confronté à des situations exceptionnelles.

Les mesures exceptionnelles en réponse à la situation de l’AES ne sont donc pas en contradiction avec l’État de droit », souligne-t-il, avant de conclure que la délégation a aussi bénéficié des conseils du Chef de l’État.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso