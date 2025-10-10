Lutte anti-contrefaçon : L’ANRP renforce le contrôle des dispositifs médicaux à la FIEPEMPO 2025

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le vendredi 10 octobre 2025, deuxième jour de la Foire internationale d’exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO) a été marqué par plusieurs communications dont l’une sur le thème « Place et rôle de l’ANRP dans la lutte contre le marché illicite et la contrefaçon des dispositifs médicaux »

Qu’est-ce que l’ANRP ? Quels dispositifs concrets sont mis en place pour combattre le marché illicite ? C’est à ces questions que la communicante du jour, le Dr Ruth Kaboré, a apporté des éléments de réponse.

D’emblée, elle a précisé que l’ANRP est l’Agence nationale de régulation pharmaceutique, dont la mission principale est de coordonner l’ensemble des activités de régulation du secteur pharmaceutique.

« Pour les dispositifs médicaux, il était question de montrer que c’est un domaine qui est encadré, c’est un domaine qui est bien structuré pour qu’on n’ait pas des dispositifs médicaux de qualité inférieur ou falsifié.

Nous avons fait une présentation en montrant tout les textes qui encadrent ces dispositifs médicaux et les textes qui sont en cours pour ces dispositifs médicaux. Et nous avons aussi montrer quels sont les conditions pour importer. Du coup, il faut que les importateurs sachent comment importer ces dispositifs médicaux », a-t-elle détaillé.

Par ailleurs, Dr Ruth Kaboré a souligné que les importateurs ont un rôle crucial à jouer pour aider l’Agence dans cette lutte. « Nous leur avons expliqué comment procéder. Par la suite, nous avons eu un long échange très constructif sur les problèmes rencontrés sur le terrain et les solutions pour les résoudre », a-t-elle précisé.

Pour rappel, la FIEPEM de Ouagadougou se tient du 9 au 11 octobre 2025 autour du thème principal « Renforcement de la résilience du système de santé au Burkina Faso : quel plateau technique pour des soins de qualité ? » Outre les communications, la foire bat son plein au niveau du pavillon Soleil Levant, où les acteurs du système de santé, tant nationaux qu’internationaux, exposent leur savoir-faire.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24