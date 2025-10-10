FIEPEMPO 2025 : Ouagadougou au cœur de l’innovation médicale en Afrique de l’Ouest

publicite

0 Partages Partager Twitter

La 2e édition de la Foire internationale d’exposition et de promotion des entreprises médicales et paramédicales de Ouagadougou (FIEPEMPO) a été officiellement lancée le jeudi 9 octobre 2025, au pavillon Soleil Levant du SIAO, à Ouagadougou.

Placée sous le thème « Renforcement de la résilience du système de santé au Burkina Faso : quel plateau technique pour des soins de qualité ? », cette deuxième édition met l’accent sur trois activités phares. Il s’agit entre autres des expositions, des conférences scientifiques et d’une soirée gala.

Selon Barthélémy Zoma, président du comité d’organisation, le choix de cette thématique n’est pas anodin. Il reflète les préoccupations du secteur privé de la santé, désireux de contribuer à l’amélioration du plateau technique au Burkina Faso.

« Lorsqu’on se rend à l’hôpital, un diagnostic doit être posé. Ce diagnostic repose sur des examens, qui eux-mêmes nécessitent des équipements. La qualité de ces équipements influe directement sur celle des soins prodigués. De même, les traitements utilisent des médicaments, des consommables, des dispositifs médicaux, dont la qualité est également déterminante pour la qualité des soins offerts aux patients », a-t-il expliqué.

Abondant dans le même sens, Ganou Richard, représentant du ministre en charge de la santé, a salué la pertinence du thème, qu’il a jugé à la fois actuel et interpellateur. Il a souligné que l’efficacité d’un système de santé dépend non seulement de la robustesse de son plateau technique et de la disponibilité des équipements, mais aussi de la capacité des acteurs à s’adapter à l’innovation et aux défis du moment.

« Cette foire vise à offrir aux professionnels de la santé une tribune pour présenter les dernières innovations et technologies médicales disponibles, réfléchir ensemble à l’adéquation entre les équipements et les besoins réels des praticiens, renforcer la maintenance et la durabilité des dispositifs médicaux, et promouvoir des partenariats utiles pour le développement de notre système de santé.

C’est également un espace d’exposition où distributeurs nationaux et internationaux peuvent présenter leurs produits et équipements », a-t-il affirmé.

Lire également 👉 FIEPEMPO : La 2e édition veut lancer la réflexion autour du plateau technique pour des soins de qualité au Burkina Faso

Le représentant du ministre a félicité les organisateurs pour la tenue effective de cette manifestation, qui contribue activement au renforcement de la résilience du système de santé burkinabè.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24