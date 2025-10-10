Soutenance Doctorat | Sécurité routière : Malitouo Stéphane Somda révolutionne la sensibilisation avec la « communication engageante »

publicite

Malitouo Stéphane Somda a brillamment soutenu une thèse de doctorat unique en Psychologie autour du thème « la communication engageante au service de la sécurité routière dans la ville de Ouagadougou », le jeudi 09 octobre 2025, à l’Université Pr Joseph Ki-Zerbo (UKKJ), à Ouagadougou.

Au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou, les cas d’accidents sont toujours notables et inquiètes plus d’un. Ce, en dépit des nombreuses campagnes de sensibilisation des structures habilitées à le faire et même d’associations volontaires.

L’impétrant Malitouo Stéphane Somda, dans le but de contribuer à faire baisser de façon drastique ces accidents qui, le plus souvent sont le fait d’actes inciviques, a proposé de travailler sur la communication engageante.

D’où la question de recherche « la communication engageante est-elle plus efficace que la communication persuasive pour persuader et inciter les usagers motorisés de la route à changer leurs attitudes et/ou comportements pour améliorer la sécurité routière dans la ville de Ouagadougou ? ».

L’objectif général de recherche étant d’explorer un nouveau paradigme. Celui de la communication engageante appliquée dans le domaine de la sécurité routière d’une part et d’autre part, d’évaluer ses effets sur le changement des attitudes et des comportements des usagers motorisés de la route dans la ville de Ouagadougou.

Communication engageante

Pour ce faire, l’impétrant a d’emblée fait comprendre que le principe de la communication engageante est le fait de faire précéder la diffusion d’un message persuasif de la réalisation d’un acte préparatoire consistant avec ce message. « Une démarche de communication engageante se différencie donc à la fois d’une démarche de persuasion et d’une démarche d’engagement », a-t-il également précisé.

Au titre des résultats de la recherche, il a laissé entendre que la méthodologie appliquée a donné des résultats probants. Il a en effet avancé que les résultats obtenus à l’issue de cette méthodologie appliquée ont été vérifiés avec des groupes contrôles qui n’avaient pas subis la même méthodologie.

« Nous avons constaté une évolution des attitudes des usagers qui avaient été soumis à notre méthodologie par rapport à d’autres usagers qui n’ont pas été soumis à cette même méthodologie », a-t-il dit. De fait, il a essentiellement recommandé que l’on prenne en compte l’aspect communication engageante ; de changer de paradigmes.

Plaidoyer du président du jury

En termes de perspectives, l’impétrant envisage, dans les prochains travaux de recherche sur le paradigme de la communication engageante appliquée dans le domaine de la sécurité routière, d’évaluer la réalisation effective des comportements recherchés.

« À l’issue de l’obtention des intentions comportementales des usagers, nous pourrions procéder à la vérification de l’effectivité de leur réalisation à travers la méthode d’observation directe », a-t-il fait savoir.

Dans le cadre d’autres recherches, il dit explorer et évaluer les effets de la communication engageante sur les variables dépendantes contextuelles et environnementales prises individuellement ou ensemble et qui peuvent bien renforcer ou diminuer son efficacité dans les campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière.

Au regard des résultats obtenus, l’impétrant a, somme toute, affirmé que la communication engageante est plus efficace que la communication persuasive dans la sensibilisation des usagers motorisés de la route sur la sécurité routière.

Pour le Pr Alkassoum Maïga, ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l’innovation, le président du jury, c’est une thèse d’importance capitale, parce qu’elle prend à bras le corps un phénomène social ; des comportements individuels avec une teneur collective. « C’est un thème très pertinent et d’actualité », a-t-il dit en sus.

Le président du jury a en outre vu en ce travail de recherche une étude conséquente, puisqu’il a combiné le quantitatif et le qualitatif avec une forte dose de quantitatif. « Je demande aux autorités, aux preneurs de décisions de s’intéresser à ce travail qui a été reconnu comme étant de belle facture par les membres du jury. Nous avons des résultats qui peuvent servir à ceux qui s’occupent de la circulation routière », a-t-il plaidé.

Au terme de la délibération, le jury a jugé le travail de recherche de l’impétrant Malitouo Stéphane Somda recevable. Et l’a donc admis au grade de Docteur (Dr) en lui décernant la mention « très honorable ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24