Le Faso Digital 2025 : Une première édition qui marque le départ d’un mouvement numérique structurant au Burkina Faso

La première édition de Le Faso Digital, foire virtuelle dédiée aux solutions numériques pour un Burkina Faso résilient, s’est clôturée le samedi 25 octobre 2025, après une semaine d’activités intenses et presque entièrement en ligne. Organisé du 18 au 25 octobre, l’événement a attiré plus de 6 000 visiteurs venus des cinq continents, confirmant l’intérêt international pour le dynamisme numérique burkinabè.

Pour son promoteur, Dr Cyriaque Paré, fondateur de Lefaso.net, cette foire dépasse le simple cadre d’un salon virtuel : elle inaugure un mouvement structurant pour l’avenir numérique du pays.

Conçue pour être inclusive et accessible, la foire a réuni institutions, entreprises, start-ups, société civile, étudiants et diaspora autour du thème : « Innover pour reconstruire : le numérique au service d’un Burkina Faso résilient ». L’objectif : mobiliser l’intelligence créative nationale pour transformer les défis du pays en opportunités.

Le programme a proposé une combinaison de dix conférences thématiques, abordant l’intelligence artificielle et les langues nationales, l’agriculture intelligente, l’inclusion financière et l’inclusion des personnes handicapées via le numérique. Des panels ont exploré le rôle de la diaspora dans le transfert technologique et la contribution du numérique à l’agriculture, tandis que quatre masterclass ont permis d’acquérir des compétences concrètes, notamment en Prompt Engineering, journalisme assisté par IA et gestion de l’information sensible.

Selon Dr Paré, ces initiatives ont mis en lumière des solutions digitales considérées comme « de véritables leviers de résilience et de reconstruction ». Des démonstrations en direct, comme la création d’un site web professionnel en seulement une heure, ont ponctué la semaine.

Engagement institutionnel et valorisation des talents burkinabè

La cérémonie de clôture a réuni Seydou Yanogo, conseiller technique représentant la ministre de la Transition digitale, Dr Aminata Zerbo/Sabané, qui, bien qu’empêchée, a transmis un message de fierté et d’espoir.

Le concours d’innovation digitale, regroupant une cinquantaine d’exposants, a révélé des solutions audacieuses pour des secteurs stratégiques tels que la sécurité, l’éducation, la santé, la gouvernance et la transformation agricole.

Le gouvernement considère Le Faso Digital comme un outil de transition numérique inclusive, souveraine et durable, et a affirmé sa volonté de soutenir les lauréats tout en institutionnalisant l’événement.

Une plateforme numérique permanente

Dr Paré a remercié les partenaires et équipes techniques. Il a insisté sur le fait que la foire n’est que le point de départ : la plateforme Lefasodigital.net restera active, accueillant conférences, panels et espaces d’échanges pour renforcer une communauté numérique burkinabè solide et innovante.

« Le numérique peut changer des vies. Ensemble, faisons en sorte qu’il change notre pays », a conclu Dr Paré. Montée en seulement trois mois, cette première édition laisse entrevoir une prochaine rencontre plus ambitieuse et participative, affirmant l’intention du Burkina Faso de s’inscrire comme un acteur majeur de la transition digitale mondiale.