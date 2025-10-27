18 ans de foi et de musique : Le Chœur Notre-Dame des Pauvres offre son premier album au public

0 Partages Partager Twitter

Après dix-huit années de louange et de service, le Chœur Notre-Dame des Pauvres a officiellement présenté son tout premier album intitulé « Mon Seigneur et mon Dieu », le dimanche 26 octobre 2025 à Ouagadougou. Composé de 15 titres inspirants, ce projet musical est une véritable profession de foi qui célèbre la miséricorde, l’espérance et l’amour du Christ.

Fondé il y a près de deux décennies, le chœur a voulu, à travers cette œuvre, partager son expérience spirituelle et témoigner de son engagement au service de Dieu et des hommes.

L’album, composé de 15 titres, aborde plusieurs thématiques dont l’évangélisation, la louange, l’amour de l’Évangile, la conversion, la paix et la dévotion mariale. Les sonorités sont variées, mêlant tambour, flûte parlante et rythmes traditionnels, pour offrir une richesse musicale à la fois spirituelle et culturelle.

Parmi les morceaux phares, l’on retrouve « Gethsémanie », qui évoque la miséricorde divine, et « Père, touche le Burkina Faso », une prière ardente pour la paix et la guérison du pays face à la crise qu’il traverse.

Lire également 👉 La chorale Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie lance son deuxième album

Selon Emmanuel Sedgo, premier responsable du chœur, l’objectif de cette œuvre est d’apporter réconfort et espoir à tous ceux qui traversent des moments d’épreuve. « La majorité des titres sont tirés de l’Évangile. Notre prière est que cet album touche les cœurs et que chacun puisse revenir véritablement à Jésus-Christ », a-t-il confié.

Il a également tenu à rendre hommage à l’Abbé Blaise Bicaba, premier responsable du Centre Notre-Dame des Pauvres et parrain spirituel du groupe, pour son accompagnement constant. « L’Abbé Blaise Bicaba nous guide dans la profondeur des textes et des cantiques. C’est lui qui nous accompagne jours et nuits, et nous lui disons merci », a ajouté Emmanuel Sedgo.

Parrain de l’album « Mon Seigneur et mon Dieu », Simon Kafando, a salué le travail du chœur et l’inspiration qui a porté ce projet. « L’album est un aboutissement. Nous croyons qu’il remplira pleinement sa mission, celle de ramener des cœurs à Jésus », a-t-il déclaré.

L’album « Mon Seigneur et mon Dieu » est disponible en format clé USB au Centre Notre-Dame des Pauvres, à la paroisse Saint Camille et auprès des membres du chœur, au prix unitaire de 5 000 FCFA.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24