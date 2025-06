La chorale Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie lance son deuxième album

publicite

La chorale Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie a procédé à la dédicace de son deuxième album intitulé << Souffle Nouveau >>, le vendredi 27 juin 2025, lors d’une cérémonie tenue à Ouagadougou. Cet opus, composé de dix titres, marque le retour de la formation musicale sur la scène après son premier album sorti en 2009.

Fort de dix morceaux, << Souffle Nouveau >> explore une riche diversité de rythmes, incluant le zouk, le kompa, l’azonto, le gospel, le wiré, le warba, le highlife et bien d’autres sonorités. Cette variété vise à adapter les expressions religieuses aux formes culturelles locales, offrant ainsi une approche musicale dynamique et accessible.

Selon Arnaud Sankima, président de la chorale, l’album représente bien plus qu’une simple œuvre musicale. Il s’agit d’une déclaration artistique profonde et un voyage spirituel. Le choix du titre <<Souffle Nouveau>> n’est pas anodin, a-t-il expliqué, car il évoque des thèmes de renouveau, d’espoir et d’inspiration divine.

<< L’album déploie un récit spirituel global, abordant des thèmes fondamentaux tels que la foi, la dévotion, la joie, la confiance, le miracle et l’amour divin. Ces messages profonds sont rendus accessibles et vivants grâce à une approche musicale dynamique>>, a-t-il précisé.

En outre, Arnaud Sankima a informé que parmi les titres figurant sur << Souffle Nouveau >>, on retrouve Saint Esprit, Jésus, je t’aime, Gloria, Marie passe devant, Béni soit-tu, Je me confie, Je suis dans la joie, Tu es mon Dieu, Duni faa ma et Miracle, qui est d’ailleurs désigné comme le titre phare. Il a ajouté que la diversité se manifeste également sur le plan linguistique, avec des chants en mooré, en bissa et en français.

<< Nous avons voulu l’album très diversifié. En terme linguistique, vous avez le mooré, le bissa et le français. On l’a voulu vraiment bien complet pour pouvoir atteindre chaque public, chaque cible. L’album apporte une contribution unique à la musique religieuse et aux genres de la musique religieuse et aux genres de la musique du monde, véhiculant un message puissant d’espoir et de joie. Il se distingue par sa double identité. Une œuvre profondément spirituelle et une contribution culturelle significative, ce qui lui confère un attrait étendu >>, a-t-il détaillé.

Durant la soirée de dédicace, les choristes ont interprété quelques-uns des titres phares de l’album devant un public conquis par les sonorités proposées. Roland Kombedé, choriste à Saint Camille et présent à l’événement, a salué la qualité de l’œuvre et sa richesse stylistique.

<< Nous pouvons dire que ce n’est pas seulement la musique, les paroles aussi sont très touchantes. Pour ce que nous avons pu écouter, c’est vraiment une œuvre de belle facture qu’il faut déguster calmement. Nous prendrons le temps de le savourer et de nous laisser emporter non seulement par la mélodie mais surtout par les paroles qui sont très profondes >>, a-t-il exprimé.

Pour l’abbé Hervé Nassa, vicaire à la paroisse Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie, la concrétisation de ce projet est source d’une profonde joie, reconnaissance et action de grâce. << Voir ce projet devenir réalité, c’est d’abord dire merci à Dieu qui a bien voulu nous soutenir, qui a été à la base de toutes les inspirations, de tous les talents. Nous lui disons infiniment merci, et nous remercions les choristes, les techniciens et tous ceux qui ont œuvré pour que cet album voie le jour >>, a-t-il déclaré.

Une invitation est lancée à tous les mélomanes à s’approprier l’album << Souffle Nouveau>>, disponible en support clé USB à la paroisse Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie, au prix unitaire de 5 000 FCFA. Pour rappel, la chorale, fondée en 1992, compte plus de 120 membres.

