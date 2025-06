Sports : L’équipe de la Présidence du Faso domine pour la 3e fois consécutive les professionnels du football

publicite

Depuis 2023, chaque année et à la même période, les professionnels du football et l’équipe de la Présidence du Faso, surnommée «la PréFaso», se livrent un match amical de football. Ainsi, après 2023 et 2024, c’est encore la PréFaso qui prend le dessus sur l’équipe des cadres, anciens cadres des Étalons et autres sportifs de haut niveau, au terme d’une rencontre en fin de semaine dernière à Ouagadougou. Son Excellence le Président du Faso, capitaine naturel de l’équipe de la Présidence du Faso et son équipe ont infligé 3 buts contre 1 pour Bertrand TRAORÉ et ses collègues professionnels.

Pour cette 3e édition du match amical annuel équipe de la Présidence du Faso contre celle des professionnels burkinabè, les deux parties ont mobilisé toutes leurs forces. D’un côté les cadres et anciens cadres de l’équipe nationale de football à l’image des frères Bertrand et Alain TRAORÉ, Bakary KONÉ, Moumouni DAGANO, Mohamed KOFFI, Préjuce NAKOULMA, Patrick MALO, Edmond TAPSOBA. Avec l’athlète Iron BIBY dans les filets et le renfort de l’international camerounais André ONANA.

De l’autre côté, le Président du Faso et ses proches collaborateurs. Et c’est parti pour une explication de deux fois 30 minutes.

Dès l’entame du match, les professionnels, qui ont sans doute à l’esprit de remonter les deux défaites des éditions passées, investissent le camp de la Présidence du Faso. Les actions s’enchaînent ; des occasions s’offrent aux deux équipes qui ne parviennent cependant pas à trouver le chemin des filets jusqu’à la fin de la première partie.

A la reprise, la PréFaso multiplie les initiatives, s’organise et monte sur le camp adverse. Des occasions nettes de buts sont créées. À la 40e minute le Commandant Basile ZONGO ouvre le score pour la Présidence du Faso.

Puis à la 45e minute, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Chef de l’État, double la mise sur un penalty. Et ce n’est pas fini, à la 48e minute, le Commandant Basile ZONGO inscrit son doublé.

Dès lors, les professionnels se remobilisent, mettent la pression et finissent par réduire le score grâce à Préjuce NAKOULMA. Le score restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final qui consacre ainsi la 3e victoire d’affilée de la Présidence du Faso en autant de matches.

À l’issue du match, le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ s’est adressé aux professionnels. Il évoque sa vision et interpelle ses interlocuteurs sur leur rôle d’ambassadeurs pour rehausser l’image du Burkina Faso et de l’Afrique. Et comme en 2023 et en 2024, le message du Chef de l’État reste le même : une interpellation à revenir investir au pays.

« La seule chose qu’on puisse faire en tant que jeune, c’est de penser à notre patrie. Donc, pensez toujours à revenir en Afrique pour investir. Dans tout ce que vous voulez faire, il faut penser à l’Afrique. Pensez à vos pays respectifs ! Pensez au Burkina (…) ! Partout où vous êtes, faites passer le message de cette unité, cette cohésion qu’on cherche pour le Burkina Faso et pour toute l’Afrique », souligne le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Les professionnels ont pris l’engagement d’être des exemples, et de porter haut l’étendard du Burkina Faso partout. « Comme l’a dit, Son Excellence, on a le devoir de bien représenter notre chère Patrie. Je pense qu’il est l’exemple de toute l’Afrique », soutient Bertrand TRAORÉ.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso