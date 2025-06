L’Afrique et ses ressources stratégiques : Le forum scientifique trace la voie vers un développement souverain

La 3ᵉ édition du Forum de la recherche scientifique (FRS), organisée par le Centre national d’études stratégiques du Burkina Faso (CNES Burkina), s’est achevée le vendredi 27 juin 2025. Cette rencontre a réuni experts, chercheurs, universitaires et responsables publics pour des échanges approfondis sur l’exploitation et la gestion des ressources naturelles en Afrique.

Placée sous le thème « L’Afrique et ses ressources stratégiques : Enjeux, opportunités, défis et développement », cette édition s’inscrit dans le cadre du programme Synergie et Capitalisation de la Recherche du Centre national d’études stratégiques du Burkina Faso. Selon le directeur général de l’institution, le Général Barthélemy Simporé, le choix de ce thème répond à l’évolution des enjeux internationaux.

« Ce thème est en parfaite cohérence avec le contexte actuel du monde et de notre pays où la question des ressources stratégiques est devenue un enjeu mondial », a-t-il expliqué. Il a également souligné que l’organisation de cette rencontre a été rendue possible grâce à l’appui institutionnel et politique, notamment celui du chef de l’État.

Pendant deux jours, des communications, panels et travaux avec des experts venus de l’Afrique ont permis d’aborder les différentes stratégies pouvant permettre le continent de valoriser ses ressources de manière souveraine et durable. Les discussions ont particulièrement mis l’accent sur les ressources minières et énergétique.

Le Général Barthélemy Simporé a appelé que le CNES est rattaché à la Présidence du Faso ce qui stipule que les activités doivent converger vers la prise de décision.

« Les réflexions scientifiques ne doivent pas rester de simples réflexions. Il faut donc convertir ces réflexions, ces recommandations, en actions concrètes qui vont impacter le développement du pays. La réflexion doit être au cœur de tout ce que nous faisons pour permettre d’avoir une prise de décision éclairée », a-t-il précisé.

Daouda Diallo, représentant le président de l’Assemblée législative de transition, a salué l’initiative. « C’est un préalable important à tout développement dans un État, de réfléchir, élaborer des stratégies qui permettent d’impulser un développement dans le pays. Ça fait beaucoup plaisir que l’Assemblée Législative se trouve être associée à cette réflexion.

Nous allons apporter notre contribution pour que notre pays continue de sortir des réflexions stratégiques qui sont faites par le Centre National d’Études Stratégiques que nous puissions contribuer à construire un pays fort, un pays qui puisse donner beaucoup plus de bonheur au Burkina Faso», a-t-il indiqué.

L’événement a également été marqué par la remise du Grand Prix de la recherche stratégique, une initiative lancée à l’occasion du 5ᵉ anniversaire du CNES. Le Grand Prix Senior a été décerné à Mathieu Béré, tandis que le Grand Prix Junior a été remporté par Rahianatou Leïla Salia.

La jeune lauréate a exprimé sa joie . « C’est ma première fois de participer à ce forum. Je viens de soutenir il y a peu de temps et je repars avec un prix. Avec la bourse, je verrai dans quelle mesure je pourrai m’inscrire pour la thèse », a-t-elle déclaré.

Cette 3ᵉ édition du forum s’est clôturée sur une note d’engagement, renforçant la place de la recherche stratégique au service du développement du Burkina Faso et de l’Afrique.