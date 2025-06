Journée Mondiale des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) 2025 : Une édition centrée sur le made in Burkina Faso

La Journée Mondiale des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) a été célébrée le vendredi 27 juin 2025 à Ouagadougou. Le thème retenu en cette année est « Promotion des Produits innovants ‘’Made in Burkina Faso’’ : quelles stratégies de résilience pour la souveraineté économique ? ».

La Journée Mondiale des MPME est célébrée chaque année le 27 juin, suite à une décision de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Au Burkina Faso, cette journée a été célébrée le vendredi 27 juin 2025. Elle a été une occasion de mettre en lumière l’importance des MPME dans le développement économique et social du pays.

Cela, à travers le thème« Promotion des Produits innovants ‘’Made in Burkina Faso’’ : quelles stratégies de résilience pour la souveraineté économique ? ». L’objectif, selon le ministre en charge du commerce Serge Gnaniodem PODA est de transformer en profondeur les logiques de production, de transformation et de consommation dans un contexte international marqué par des chocs multiples et persistants.

« Cette journée constitue une occasion de reconnaissance de l’impact des MPME et de célébration des femmes et des hommes qui les dirigent. Au Burkina Faso, les MPME constituent un véritable moteur de la croissance économique et de la création d’emplois. De par leur agilité, elles sont les actrices incontournables de la résilience de l’économie nationale et locale ; contribuant ainsi à relever les défis prioritaires liés au développement durable », a dit le ministre.

À l’écouter, le contexte économique mondial marqué par divers chocs amène le Burkina Faso à repenser complètement ses modèles d’approvisionnement, de production et de consommation. « La vision des autorités burkinabè de valoriser et promouvoir le Made in Burkina est résolument affirmée. A ce titre, l’Etat consent d’énormes efforts pour soutenir la production et la consommation locales », a-t-il ajouté.

En 2024, la valeur des importations du Burkina Faso était de 3 898 milliards FCFA. Les MPME constituent environ 90% du tissu économique du pays ; avec une contribution à la formation du PIB de l’ordre de 40%