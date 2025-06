Burkina Faso : La journée mondiale contre le travail des enfants célébrée en différé à Kaya

publicite

Instituée en 2002 par l’Organisation internationale du travail (OIT), la journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée le 12 juin de chaque année. Au Burkina Faso, l’édition 2025 de cette journée a été célébrée en différé, le vendredi 27 juin 2025, Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord.

En 2020, selon les estimations du bureau international du travail et de l’Unicef, le nombre d’enfants qui travaillent s’élève à 160 millions. Parmi eux, 79 millions sont engagés dans des travaux dangereux. L’Afrique subsaharienne reste la région où il y a une forte prévalence des enfants avec 86,6 millions d’enfants travailleurs.

Au Burkina, les résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE 2022) menée en 2022 montrent que la prévalence des enfants âgés de 5 à 17 ans impliqués dans les activités économiques est de 40,3% et l’incidence des formes dangereuses du travail des enfants est de 18,6% .

Selon Ollo Oscar Palé, directeur pays de l’ONG Educo, représentant des partenaires au développement, le Burkina Faso, malgré un environnement marqué par des crises sécuritaires et humanitaires, a réalisé des progrès significatifs.

«Les dernières données nationales indiquent une baisse de la prévalence des enfants économiquement actifs de 41,1 % en 2006 à 40,3 % en 2022. Mieux encore, l’incidence des formes dangereuses de travail des enfants est passée de 35,8 % à 18,6 % sur la même période (ENTE 2022, INSD). Ces résultats illustrent non seulement les efforts conjugués du gouvernement et de ses partenaires, mais aussi l’engagement des communautés et des familles», a-t-il félicité.

Par ailleurs, il a souligné que ces acquis demeurent fragiles et appellent à redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs fixés. «La lutte contre les pires formes de travail des enfants reste une priorité nationale qui mérite une mobilisation encore plus forte et coordonnée», a-t-il lancé.

Revenant sur le thème retenu pour la commémoration de l’édition de 2025, à savoir, « Les progrès sont visibles, mais il reste beaucoup à faire : accélérons nos efforts ! », Ollo Oscar Palé affirme qu’il interpelle et engage les acteurs à une responsabilité renouvelée.

«Il nous rappelle que, malgré les avancées obtenues, aucun relâchement n’est permis. C’est pourquoi, je voudrais réaffirmer ici l’engagement ferme des partenaires techniques et financiers à soutenir le Burkina Faso dans ses initiatives de protection de l’enfant. Nous restons déterminés à œuvrer aux côtés du gouvernement et des acteurs nationaux pour accélérer les progrès et garantir un meilleur avenir à chaque enfant », a-t-il insisté.

Au nom du gouvernement, le secrétaire général du ministère en charge du travail, Suanyaba Rodrigue Oboulbiga a salué les efforts des acteurs qui œuvrent sans relâche contre le phénomène du travail des enfants. «Cependant, les défis demeurent nombreux, notamment dans le contexte actuel de crise sécuritaire qui fragilise les ménages et expose davantage d’enfants aux pires formes de travail des enfants», a-t-il déclaré.

Profitant de l’occasion, il a appelé à une forte mobilisation, coordonnée et durable de tous les acteurs, afin que plus jamais un enfant ne soit privé de son droit fondamental à une enfance protégée, épanouie et digne.

Représentant des enfants, Natacha Sawadogo a confié que la commémoration de la journée mondiale du travail des est un moment solennel pour les enfants car elle leur permet, une fois de plus d’élever leurs voix contre les pires formes de travail des enfants et d’attirer l’attention des plus hautes autorités ainsi que des partenaires au développement sur l’urgence d’accélérer l’action contre le travail des enfants au Burkina Faso.

«La commémoration de cette journée sous le thème : « Les progrès sont visibles, mais il reste beaucoup à faire : accélérons nos efforts !», nous réconforte beaucoup. L’éradication du travail des enfants reste au cœur des défis et nous espérons que les efforts de lutte s’intensifieront au bonheur des enfants», a-t-elle conclu.

Willy SAGBE

Burkina 24