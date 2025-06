« L’Afrique et ses ressources stratégiques » : Ouagadougou, carrefour des réflexions pour un continent souverain

publicite

Les jeudi 26 et vendredi 27 juin 2025, se tient à Ouagadougou la 3e édition du Forum de la Recherche Stratégique (FRS), organisé par le Centre National d’Études Stratégiques (CNES). Placée sous le thème « L’Afrique et ses ressources stratégiques : enjeux, opportunités et défis de développement », cette rencontre de haut niveau réunit chercheurs, experts et décideurs pour repenser la gouvernance des immenses richesses du continent.

L’Afrique, avec ses réserves de minerais stratégiques (cobalt, lithium, terres rares), son potentiel énergétique (pétrole, gaz, énergies renouvelables) et ses vastes terres arables, est un géant des ressources naturelles. Cependant, dans son discours, le Général Simporé, Directeur général du Centre national d’études stratégiques (CNES) du Burkina Faso a rappelé le contraste amer.

« Malgré l’importance de ses ressources naturelles, le continent africain peine toujours à amorcer son processus de développement », a-t-il indiqué.

Le thème du forum dit-il, « fait écho avec l’actualité nationale et régionale de ces dernières années qui a mis en contexte de nouvelles dynamiques portées par de fortes aspirations de populations africaines qui s’éveillent de plus en plus aux enjeux d’un monde de plus en plus impitoyable où les appétits des puissants n’ont de limite que la farouche détermination des moins puissants à préserver leur souveraineté sur leurs ressources ».

Le forum vise à inverser cette logique. Comme l’a précisé Yacouba Zabré Gouba, Ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, « il revient aux nations africaines de redéfinir leur souveraineté non plus seulement en termes politiques ou territoriaux, mais aussi en termes économiques, énergétiques, technologiques, environnementaux ».

Le ministre Gouba a insisté sur l’importance du thème due forum pour le gouvernement. « Une des priorités actuelles du gouvernement c’est de mettre l’accent sur la connaissance du sol, du sous-sol et également sur tout ce qui est substances au niveau de notre sous-sol.

Les réflexions du forum permettront d’affiner au mieux notre vision en termes d’exploitation des ressources de notre sous-sol pour garantir un avenir agréable aux générations futures».

Les travaux de ces deux jours s’articuleront autour de plusieurs objectifs clés : dresser un état des lieux des connaissances, analyser les mécanismes de gouvernance, identifier les opportunités et défis, et explorer des modèles innovants de financement et de valorisation des ressources. L’objectif ultime est de formuler des recommandations concrètes pour des politiques publiques inclusives et durables.

La conférence inaugurale, prononcée par le Dr. Ibrahim Mayaki, ancien Secrétaire Exécutif du NEPAD, a mis en lumière l’urgence d’un développement multisectoriel et régionalisé. Il a insisté sur la nécessité pour l’Afrique de contrôler ses ressources minières par une formation massive d’ingénieurs, et l’intelligence mimétique etc.

Dre Sampala Balima, Directrice Générale Adjointe du CNES et coordinatrice du forum, a souligné l’engouement des pays africains pour cette édition, avec la présence de représentants de 11 nationalités. Au-delà des panels de discussion, le forum décernera également le Grand Prix de la Recherche Stratégique, récompensant les meilleures contributions scientifiques.

