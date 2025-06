Construction de l’Université privée d’Afrique : La fondation Kanis offre une contribution de 500 millions F CFA

publicite

La communauté musulmane du Burkina Faso, avec le soutien de ses partenaires, a procédé à la pose de la première pierre de l’Université Privée d’Afrique (UPA) ce jeudi 26 juin 2025. Située dans la zone du bois à Ouagadougou, cette nouvelle institution aura un coût global de 7 milliards de FCFA et devrait être inaugurée dans 18 mois.

Bien que portée par la communauté musulmane, l’Université Privée d’Afrique (UPA) se veut une institution laïque et ouverte à toutes les confessions. Son objectif, comme l’a souligné le président de la communauté musulmane du Burkina Faso, El Hadj Moussa Kouanda, est de « créer des conditions pour une formation éthique et de qualité pour la jeunesse africaine ».

L’un des parrains de la cérémonie, Idrissa Nassa, a réaffirmé cette vocation universelle. « À travers cette initiative, nous affirmons une conviction puissante pour dire que l’Afrique ne sera véritablement souveraine et prospère que si elle investit résolument dans la formation des esprits et l’élévation des consciences », a-t-il relevé. Il a insisté sur le fait que l’université se veut un « phare de lumière, une promesse faite aux générations futures ».

Pour soutenir ce projet ambitieux, la Fondation Kanis d’El Hadj Kanzoé Inoussa a offert un chèque de 500 millions de FCFA. Coris Bank International a également contribué à hauteur de 500 millions FCFA.

L’initiative a reçu l’approbation du milieu académique, notamment de l’Université Saint Thomas d’Aquin de Saaba. Son représentant, Norbert Nikiéma, a exprimé sa solidarité en soulignant que son université catholique accueille déjà de nombreux étudiants musulmans. « Ce qui est en train de se faire, je crois que ça va dans le même sens. C’est pour ça que nous sommes très contents et nous venons pour marquer notre accompagnement, notre solidarité dans cette activité », a-t-il précisé.

Des infrastructures modernes pour un campus de qualité

L’architecte Essorong Edith Lemou a présenté les plans de l’UPA avec un coût global estimé à 7 milliards de FCFA, avec une durée de construction prévue de 18 mois. Le campus s’étendra sur environ 3000 m² et se composera de deux bâtiments principaux. Le premier, un bâtiment de type R+4, abritera cinq salles de classe, un amphithéâtre, une bibliothèque, une cantine, des ateliers et un laboratoire.

Le second, un bâtiment R+6, accueillera un grand amphithéâtre de 250 places, un hall d’accueil, les bureaux de l’administration et des salles de classe. Le campus sera également équipé de parkings, d’espaces sportifs et d’aires de détente pour les étudiants.

L’UPA proposera plusieurs facultés (UFR) et instituts, couvrant un large éventail de domaines à savoir des Sciences sociales et humaines (avec une filière en sciences de l’éducation), Sciences économiques et de gestion (avec une filière en finance-comptabilité), Sciences et technologies, Sciences juridiques, politiques et académiques (avec une filière en droit privé) et Institut EZ-Zitouna pour les sciences islamiques, les lettres, les arts et la communication. De plus, l’université prévoit d’ouvrir une UFR des sciences de la santé dans le futur.