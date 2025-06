Togo : Mobilisation citoyenne sous haute tension à Lomé

publicite

La capitale togolaise, Lomé, s’est réveillée le mercredi 25 juin 2025 dans une atmosphère de forte tension, marquant le premier jour d’une mobilisation citoyenne prévue pour durer jusqu’au 28 juin 2025. Annoncés sur les réseaux sociaux, ces événements ont provoqué un déploiement massif des forces de sécurité dans la ville.

Très tôt le matin, Lomé présentait un visage inhabituel. La circulation était étonnamment fluide et les rues étaient presque désertes. Devantures de magasins closes ou à moitié ouvertes, rares piétons : la population semblait avoir opté pour la prudence, préférant rester chez elle pour observer la situation.

Ce climat de retenue est directement lié à la présence impressionnante des forces de l’ordre. Policiers, militaires et agents en civil, équipés de boucliers et de matraques, ont été déployés dans des carrefours stratégiques comme Attikoumé, GTA, le marché de Bé et la Colombe de la Paix. Leur présence vise à dissuader tout rassemblement et à prévenir les débordements.

Dans le quartier de Tokoin-Nyekonakpoè, des barrages de fortune érigés durant la nuit ont été rapidement démantelés par les forces de l’ordre. Autour de la présidence de la République, les mesures de sécurité ont été encore plus strictes, bloquant complètement l’accès à l’axe principal.

Cette mobilisation intervient dans un climat politique particulièrement tendu, alimenté par des critiques croissantes contre les réformes institutionnelles et la gouvernance. De nombreux citoyens, relayant leurs appels sur les réseaux sociaux, dénoncent un « coup de force constitutionnel » survenu en mai 2025 et appellent à un retour à l’ordre démocratique.

La suite de cette mobilisation dépendra des événements des prochaines heures et des prochains jours. Pour l’heure, Lomé est au ralenti, sous le regard attentif d’une population à la fois inquiète et déterminée.

