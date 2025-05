Togo : Les ministres paieront désormais leurs factures d’eau et d’électricité domestiques

À compter de mai 2025, les ministres togolais devront payer eux-mêmes leurs factures d’eau et d’électricité à domicile. Cette nouvelle règle a été annoncée dans une circulaire du ministre de l’Économie et des Finances, Essowè Georges Barcola, adressée à tous les membres du gouvernement.

Cette réforme met fin à la prise en charge de ces dépenses par le Trésor public et s’inscrit dans une démarche plus vaste de rationalisation des dépenses de l’État et d’amélioration de la gouvernance.

La mesure, présentée comme un symbole, vise à encourager l’exemplarité, l’équité et la sobriété dans la gestion des finances publiques. Selon les autorités, elle doit renforcer la responsabilité dans l’utilisation des ressources de l’État, en accord avec les principes de bonne gouvernance et de sobriété attendus des hauts responsables.

Le ministre a indiqué que des instructions ont été données à la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET) et à la Togolaise des Eaux (TdE) pour faciliter cette transition administrative et logistique.

Il est à noter que cette décision intervient peu après une augmentation des tarifs de l’électricité au Togo, dans un contexte d’efforts pour redresser la situation financière de la CEET, confrontée à des difficultés depuis plusieurs années. Cette hausse des prix avait suscité des discussions au sein de la population togolaise.

Source : Togo First