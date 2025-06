Fonds de soutien patriotique : Ibrahima Maïga donne 5 millions de FCFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ibrahima Maïga, un Burkinabè vivant aux États-Unis, a remis un chèque de 5 millions de francs CFA au ministère de l’Économie et des Finances, en guise de contribution au Fonds de soutien patriotique, le jeudi 26 Juin 2025 à Ouagadougou.

Ce don vise à appuyer les efforts de l’État pour équiper les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte pour la paix au Burkina Faso. La cérémonie de remise s’est tenue en présence du Secrétaire général du ministère l’Économie et des Finances, Rachid Soulama, qui a salué ce geste.

« En réponse à l’appel du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, le peuple burkinabè dans tous ses composants, jeunes, anciens, citadins et de la diaspora fait preuve d’un engagement admirable à travers la contribution et action de solidarité qui témoigne que l’esprit national est bien vivant », a déclaré Rachid Soulama.

Pour le donateur, ce geste est un symbole fort du lien entre le pays et ses fils vivant hors du territoire. « C’est extrêmement important parce que le symbolisme que ça incarne est celui du lien entre la patrie et toute la diaspora, entre nos hommes qui s’engagent au front, qui donnent leur vie pour la survie de notre peuple, pour préserver notre terre et ceux qui sont loin des théâtres des opérateurs », a expliqué Ibrahima Maïga.

Lire également 👉 Ibrahima Maïga et Anaïs Drabo aux côtés des déplacés internes de Pazani

Il a également lancé un appel à la conscience collective. Selon lui, chacun doit se souvenir, à chaque instant, que pendant que nous vaquons à nos occupations quotidiennes, des hommes se sacrifient pour permettre cela.

« C’est grâce à l’effort des sacrifices des hommes qui laissent tout derrière eux pour aller donner jusqu’à leur sang pour qu’on puisse continuer de le faire », a-t-il rappelé.

Il a invité donc tous les citoyens à se mobiliser, affirmant que peu importe la somme, chaque contribution compte dans ce combat commun.

Mahoua SANOGO et Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaires)

Burkina 24