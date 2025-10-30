Ouagadougou : Une semaine nationale pour lutter contre la cybercriminalité

0 Partages Partager Twitter

Sous l’égide du Ministère de la Sécurité et en partenariat stratégique avec le leader de la téléphonie mobile Orange Burkina Faso, la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a donné le coup d’envoi de la Semaine Nationale de Lutte contre la Cybercriminalité (SNLC). Ouverte officiellement le mardi 28 octobre 2025, cette initiative se déroule jusqu’au 31 octobre 2025, et entend concentrer les efforts, pour sensibiliser et renforcer la résilience nationale face aux menaces du cyberespace.

Face à une criminalité numérique en constante et rapide mutation, la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) s’est donnée pour mission essentielle de traquer ces pratiques hors des frontières nationales.

Selon le commandant de la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité Bantida Samire Yoni, « Entre 2020 et 2024, plus de 6,7 milliards de francs CFA de préjudices financiers ont été enregistrés au titre d’escroqueries et d’atteintes commises dans le cyberespace national ».

Des chiffres qui alertent sur la nécessité de prendre la question de la Cybercriminalité à bras le corps. La Semaine Nationale de la Lutte contre la Cybercriminalité s’inscrit donc dans ce cadre. « La Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité se veut une plateforme d’éveil, de formation et d’action.

Elle a pour ambition de rassembler les acteurs publics et privés, les experts, les jeunes, les médias et les populations autour d’un objectif commun, promouvoir une culture nationale de cyber prudence et de responsabilité numérique », a indiqué Bantida Samire Yoni.

Parrain de cette première édition, le ministre de la justice, a pleinement salué l’initiative. En sus, il a rappelé la pertinence du thème: « Bâtir une résilience nationale face à la cybercriminalité : un impératif pour la paix, la sécurité et la souveraineté numérique du Burkina Faso ».

« Le thème de cette édition nous interpelle tous. Il nous rappelle que la cybersécurité n’est pas une affaire isolée, réservée aux techniciens. C’est un enjeu transversal, qui concerne le citoyen, l’Etat, les entreprises, les médias, les jeunes et les familles. Chacun de nous a un rôle à jouer pour faire du cyberespace un lieu de confiance, de liberté et de paix », a-t-il soutenu.

« Orange Burkina Faso, partenaire majeur »

A en croire le ministre en charge de la Sécurité, un programme diversifié tiendra les participants en haleine durant ces cinq jours. L’objectif est de maximiser la mobilisation et la sensibilisation de toutes les couches sociales. « Des panels de haut niveau, des caravanes de sensibilisation, des sessions de formation, un tournoi Maracaña, des journées portes ouvertes, et enfin la Grande Nuit des Acteurs seront autant de moments forts pour mobiliser, instruire et célébrer les efforts collectifs », a-t-il énuméré.

Toujours engagée dans les questions de développement social et de sécurité numérique, Orange Burkina Faso n’est pas restée en marge de cette activité.

L’opérateur de téléphonie mobile accompagne activement l’initiative en tant que partenaire majeur. Ce soutien témoigne de son engagement en tant qu’entreprise citoyenne de droit burkinabè dans la création d’un cyberespace plus sûr pour tous ses utilisateurs et pour la nation.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24