Burkina Faso : La Conférence internationale des conquérants vainqueurs 2025 officiellement lancée

Le Centre International d’Évangélisation (CIE) a procédé, le mercredi 29 octobre 2025, au lancement officiel de la 4ᵉ édition de la Conférence Internationale des Conquérants Vainqueurs (CICV). Cette rencontre, qui se tiendra du 29 octobre au 1ᵉʳ novembre 2025, se veut une véritable école de formation pratique au ministère spirituel et au leadership, principalement destinée aux jeunes.

Placée sous la présidence du Pasteur Mamadou Philippe Karambiri, fondateur du Centre International d’Évangélisation (CIE), cette 4ᵉ édition a pour thème central « Déterrez vos talents, reconstruisez votre monde et allez de conquête en conquête ».

Cette année, la conférence réunit des participants venus de 17 pays, pour prendre part à des enseignements spirituels, sessions de formation et moments de prière visant à fortifier la foi et les aptitudes de leadership des participants.

Selon le Pasteur Mamadou Philippe Karambiri, cette rencontre est le fruit d’une longue préparation et d’une profonde réflexion. Fort de son expérience dans plusieurs pays, il souhaite que la conférence prenne une dimension encore plus importante, notamment en renforçant la relation spirituelle des jeunes avec le Christ.

« Le monde traverse aujourd’hui des crises multiformes dans tous les domaines. Jeunesse, autorités, tous sont tourmentés. À travers cette initiative, nous voulons dénoncer les pratiques obscures et encourager les croyants à comprendre et à changer les choses », a déclaré le Pasteur Karambiri.

Instituée en 2022, la Conférence Internationale des Conquérants Vainqueurs poursuit plusieurs objectifs, dont la formation au ministère spirituel, le renforcement des liens entre chrétiens et la promotion du leadership.

Satisfait du chemin parcouru, le Pasteur Karambiri s’est réjoui de constater que la jeunesse conquérante occupe désormais une place croissante dans les sphères décisionnelles, ce qu’il considère comme un atout majeur pour l’Afrique.

La conférence se poursuivra jusqu’au 1ᵉʳ novembre 2025, avec au programme des enseignements, des prières et des formations pratiques autour du ministère spirituel et du leadership chrétien.