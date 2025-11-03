Libération réelle de l’Afrique : Le Capitaine Ibrahim Traoré échange avec l’ancien Président sud-africain Jacob ZUMA

0 Partages Partager Twitter

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé une audience, ce lundi 3 novembre 2025, au palais de Koulouba à Ouagadougou, à l’ancien Président sud-africain Jacob ZUMA. Accompagné par le Ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie TRAORÉ, l’ancien compagnon de lutte de Nelson MANDELA dit être venu parler de la libération du continent africain.

« Je pense que ce pays (le Burkina Faso) a fait quelque chose de merveilleux. C’est pourquoi j’ai cherché à rencontrer le Président pour discuter avec lui et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour continuer la lutte pour la libération de l’Afrique », souligne l’ancien Président sud-africain, Jacob ZUMA à l’issue de l’audience.

Pour l’ancien Compagnon de lutte du Président Nelson MANDELA, les colonisateurs pensent que les richesses qui existent en Afrique leur appartiennent. « Disons maintenant que trop c’est trop, c’est fini », clame-t-il, en appelant les Africains à prendre leur destin en main.

Convaincu que le Burkina Faso, dans sa dynamique actuelle, est un bon exemple pour tous les Africains épris de liberté et de souveraineté, M. Jacob ZUMA appelle les Africains et la diaspora africaine à tout mettre en œuvre pour soutenir et conduire à terme le processus enclenché par le Burkina Faso.

Voir également 👉🏿 Présidents sous serment secret : Révélations chocs sur la fabrication des dirigeants africains et leur soumission aux intérêts étrangers

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso