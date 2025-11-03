Nigéria : Donal Trump menace Abuja d’une intervention militaire en raison des « meurtres de chrétiens »

0 Partages Partager Twitter

Le président américain, Donald Trump, a inscrit le Nigeria sur la liste des pays « particulièrement préoccupants » en matière de liberté religieuse. Selon lui, « le christianisme [y] est confronté à une menace existentielle », des accusations que réfutent Abuja.

Donald Trump a menacé, samedi 1er novembre dernier, le Nigeria d’une action militaire si les « meurtres de chrétiens » par des « terroristes islamistes » persistaient.

« Si le gouvernement nigérian continue de tolérer les meurtres de chrétiens, les Etats-Unis cesseront immédiatement toute aide au Nigeria, et pourraient très bien aller dans ce pays désormais déshonoré, armes au poing pour anéantir les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités horribles », a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

« J’ordonne au ministère de la guerre de se préparer à une éventuelle action (…) Avertissement : le gouvernement nigérian a intérêt à agir vite ! », a-t-il intimé en lettres capitales.

En inscrivant le Nigéria sur la liste des pays « particulièrement préoccupants » (Country of Particular Concern, CPC) en matière de liberté religieuse, Donald Trump estime que « le christianisme [y] est confronté à une menace existentielle » du fait des « islamistes radicaux » qui seraient « responsables de ce massacre de masse (…) Lorsque des chrétiens, ou tout autre groupe, sont massacrés comme c’est le cas au Nigeria (3 100 contre 4 476 dans le monde), il faut agir », avait-il ajouté.

Réagissant avant les menaces d’interventions militaires américaines le président nigérian, Bola Tinubu, a estimé que « la caractérisation du Nigeria comme un pays intolérant sur le plan religieux ne reflète pas notre réalité nationale », a-t-il écrit sur X.

La décision de Donald Trump de placer le Nigeria sur cette liste a été annoncée après des mois de lobbying de la part d’élus américains conservateurs. Pour ces derniers, les chrétiens y font l’objet d’un « génocide ». Ces accusations ont également été relayées par des associations chrétiennes et évangéliques et ont trouvé un écho auprès de responsables politiques européens d’extrême droite.

Les experts quant à eux, portent un tout autre regard sur ce discours qui selon eux occulte la réalité, rappelant que le Nigeria est miné par des problèmes sécuritaires et que la région nord-est est un foyer de l’insurrection djihadiste de Boko Haram, qui a fait plus de 40 000 morts et déplacé plus de deux millions de personnes depuis 2009, selon les estimations des Nations unies.

A la mi-octobre, le conseiller pour l’Afrique de Donald Trump, Massad Boulos, installé au Nigeria depuis plusieurs décennies, a affirmé que les djihadistes tuaient « plus de musulmans que de chrétiens ».

Les positions de Donald Trump sont clairement compréhensibles, lui qui est descendant des Afrikaners, premiers colons européens en Afrique du Sud. A plusieurs reprises, il a évoqué un prétendu « génocide » à leur encontre et accordé le statut de réfugié à cette minorité blanche, dont étaient issus les dirigeants du régime ségrégationniste de l’apartheid en Afrique du sud.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

