Le club de motards « West Coast Adventure » entend faire découvrir les potentialités culturelles et touristiques à travers le Tour motard du Burkina Faso

0 Partages Partager Twitter

Le club de motards « West Coast Adventure (WCA) » ou les Aventuriers de la Côte Ouest, avec le concours des clubs sœurs de motards du Burkina Faso et l’agence nationale Faso Tourisme, organise le Tour motard du Burkina Faso. Première édition du genre, il est prévu se tenir du 8 au 15 novembre 2025 dans plusieurs régions du pays. Le comité d’organisation était face à la presse, le dimanche 2 novembre 2025, à Ouagadougou.

Première du genre au Burkina Faso, dans la sous-région et en Afrique, le Tour motard du Burkina Faso, selon le président du club « West Coast Adventure (WCA) » ou les Aventuriers de la Côte Ouest, Adama Ouédraogo, se veut être une caravane de découverte des sites touristiques du Burkina Faso.

L’idée de cette innovation, a fait comprendre le Président du comité d’organisation (PCO) du Tour, est le fait d’un constat à l’occasion des différentes activités que mène leur club.

Hassane Diarra a en effet indiqué qu’en parcourant le Burkina Faso, dans le cadre de leurs activités de sensibilisation sur la sécurité routière et de soutien aux personnes vulnérables, le club « West Coast Adventure (WCA) » a fait le constat de la richesse culturelle et touristique de notre pays.

« C’est pour cela que le bureau de WCA a décidé d’innover en organisant une activité spécialement dédiée à la promotion culturelle et touristique du pays en combinaison avec le plaisir de faire de la moto », a-t-il avancé.

Plusieurs régions à sillonner en 7 sept jours

Moussa Sawadogo, membre du comité d’organisation, a informé de ce que le Tour motard du Burkina Faso se tiendra du 8 au 15 novembre 2025 et rassemblera, en plus des motards du Burkina Faso, des motards venant du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Niger et du Togo. Pour l’heure, a-t-il également précisé, ce sont les motards ayant confirmé leur présence au Tour. Ce, espérant en avoir d’autres.

Ensemble, ils devraient parcourir les régions du Nakambé, du Nazinon, du Djôrô, du Guiriko, du Bankuy et du Kadiogo. « Au programme dans chacune de ses localités où nous allons marquer un arrêt, nous allons installer le village motard et faire don de kits scolaires aux pupilles de la Nation. Nous allons profiter faire de la sensibilisation sur la sécurité routière et un dépistage sur le VIH/SIDA et des expositions. Il y aura des rencontres avec les autorités locales. Il y aura des animations, des visites touristiques.», a fait savoir le responsable de la communication du club WCA.

« Tourisme, découverte, sécurité et résilience : le Faso en intégration et en mouvement » est le thème retenu pour cette 1re édition du Tour motard du Burkina Faso. Le parrainage de l’édition sera assuré par le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Lire aussi 👉🏿 Burkina Faso : Des Motards africains réaffirment leur soutien au Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Le club de motards WCA existe depuis 2018. De 2018 à aujourd’hui, ce sont 25 pays africains parcourus. La vision est celle de l’intégration sous-régionale par la moto. WCA parraine par ailleurs une vingtaine d’orphelinats au Burkina Faso.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24