BUTEC clôture avec succès le financement du projet d’urgence de deux centrales thermiques de 50 MW au Burkina Faso

publicite

Partage

Dubaï, le 8 décembre 2025 – Le Groupe BUTEC a annoncé avoir clôturé avec succès le financement d’un projet majeur de conception, construction, exploitation et transfert (Build-Own-Operate-Transfer, BOOT) de deux centrales thermiques d’une capacité totale de 50 MW au Burkina Faso.

Cet investissement stratégique vise à sécuriser et renforcer d’urgence l’offre nationale d’électricité et cela dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité (PPA) de durée de cinq ans, conclu entre la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) et la filiale du groupe « BUTEC Power Generation». Les deux centrales, objet du contrat, seront basées respectivement à Kaya et Koudougou deux villes situées dans le centre du pays et qui figurent parmi ses pôles économiques les plus importants. Leur mise en service est prévue pour le premier trimestre 2026, ce qui répond au caractère Fast-Track de ce projet.

Nécessitant un investissement total de 26 milliards de FCFA (environ 40 millions d’euros), ce projet revêt une importance capitale pour la transition énergétique du pays. Ce montant a été mobilisé grâce à un apport du Groupe BUTEC et un financement structuré mis en place par le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) via trois de ses filiales : Banque Atlantique Burkina Faso, Banque Atlantique Côte d’Ivoire et Banque Atlantique Togo.

BUTEC a été accompagné, dans le cadre de cette transaction, par Capital of Africa en sa qualité de conseil financier, chargé de la structuration et du financement du projet.

Saluant ce succès, Souleymane OUEDRAOGO, Directeur Général de la SONABEL, a déclaré : «Pour la SONABEL, ce projet est une réelle opportunité pour accroître l’offre énergétique et sécuriser la fourniture des ménages et des entreprises en énergie électrique. A travers un positionnement stratégique, ces deux centrales vont renforcer le tissu économique grâce à une énergie plus disponible et plus stable, ainsi qu’à la création d’emplois».

De son côté, Ziad YOUNES, Président du Groupe BUTEC, a ajouté :

«Cette clôture financière marque une étape stratégique majeure pour le secteur énergétique au Burkina Faso et pour BUTEC. Nous sommes fiers de la confiance renouvelée de la SONABEL et honorés de contribuer, aux côtés de nos institutions financières partenaires, au renforcement durable de la production électrique du pays. Ce projet illustre parfaitement notre modèle BOOT, ainsi que notre capacité à structurer et livrer des solutions clés en main, tout en générant un impact positif pour les communautés locales».