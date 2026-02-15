2e Grand prix cycliste RTB : Rawendé Moukaïla s’impose

La deuxième édition du Grand Prix cycliste de la RTB s’est déroulée, ce dimanche 15 février 2026, sur le boulevard Noël Isidore Thomas Sankara, à Ouagadougou. Placée sous le haut patronage du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, cette édition a été remportée par Rawendé Moukaïla de l’AS Bessel sur un parcours de 127,5 km, devant 94 participants. Cela en 3h12mn51s avec une vitesse moyenne de 39,668 Km/h.

130 coureurs, dont 94 en catégorie élites hommes (88 Burkinabè et 6 Maliens) et 36 coureuses burkinabè en catégorie élites dames ont débuté cette deuxième édition.

Elle s’est déroulée sur un circuit fermé de 5,1 km. La course masculine s’est déroulée en 25 tours, soit une distance totale de 127,5 km, tandis que l’épreuve féminine a couvert 6 tours, soit 30,6 km.

En 3h12mn51s avec une vitesse moyenne de 39,668 Km/h c’est Rawendé Moukaïla de l’Association sportive Bessel qui s’est imposé remportant à l’occasion une enveloppe de 1 000 000F CFA et un vélo professionnel. Il a été suivi de Soumaïla Ilboudo de l’AJCK, et de Soulama Bamassi du MAKAFA Vélo Club.

Pour le champion de l’édition cette victoire a été possible grâce aux entraînement mais aussi au travail d’équipe. « La course d’aujourd’hui c’est très bien déroulée pour mes coéquipiers et moi. Cette victoire n’est pas mienne elle est pour le travail d’équipe que nous avons accompli. Nous avons eu une course avec un niveau élevé. Vous avez vue qu’il y avait le Mali donc il nous fallait pédaler avec la stratégie qui sied. C’est ce que nous avons réussi », a-t-il déclaré.

‎L’innovation majeure de cette deuxième édition du Grand Prix cycliste de la RTB a été l’ouverture de la compétition aux autres États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES). Selon le directeur général de la RTB Atéridar Galip SOME ce choix illustre la volonté de renforcer la coopération sportive et l’intégration régionale de ces États. La participation malienne a été marquée par la 6ᵉ place du coureur Tiemoko Diallo. Pour Atéridar Galip Somé cette édition s’est tenu avec un satisfaction totale.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a salué la forte mobilisation autour de cet événement sportif ainsi que la participation de l’équipe malienne. « À travers cette compétition, c’est l’expression de toute la résilience du peuple burkinabè, du monde sportif et plus particulièrement du cyclisme », a-t-il déclaré, avant de souhaiter une excellente saison à l’ensemble des compétiteurs.

‎Chez les dames, Lamoussa Zoungrana de l’AS Bessel a décroché la première place et reçu un chèque de 500 000 F CFA accompagné du trophée. Elle est suivie d’Awa Bamogo de l’USFA, deuxième, et d’Adèle Guissou de l’AS Bessel, troisième. ‎Cette compétition ouvre la saison de la Fédération burkinabè de cyclisme.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24