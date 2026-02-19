États-Unis : Gaëlle Koanda, experte burkinabè en cybersécurité, élue « Emerging Leader in Technology » au Colorado

La cybersécurité burkinabè rayonne à l’international. Basée aux États-Unis, l’experte en sécurité informatique Gaëlle Koanda a été sacrée « Emerging Leader in Technology » à l’échelle de tout l’État du Colorado. Une distinction prestigieuse décernée chaque année à une seule personnalité du secteur technologique. C’était le 18 février 2026.

Attribué depuis plus de 25 ans, ce prix récompense une figure émergente pour son leadership, son impact stratégique et sa contribution à l’innovation technologique. Le choix du lauréat repose sur l’évaluation d’un jury indépendant composé de 12 experts, sans vote populaire.

La cérémonie s’est tenue en présence du Gouverneur du Colorado, Jared Polis, du Maire de Denver, Mike Johnston, ainsi que de nombreux élus et personnalités publiques. Plus de 550 leaders issus des milieux économique et technologique ont assisté à l’événement.

Dans un État de plus de 6 millions d’habitants, reconnu comme un pôle technologique dynamique aux États-Unis, être choisie à ce niveau constitue un exploit exceptionnel.

Titulaire des certifications internationales CISA (Certified Information Systems Auditor) et CISM (Certified Information Security Manager), Gaëlle Koanda évolue aujourd’hui dans le secteur aérospatial américain, un environnement stratégique où la cybersécurité joue un rôle clé dans la protection des infrastructures critiques et des enjeux de souveraineté.

Initialement finaliste, elle affirme ne pas s’attendre à repartir avec le trophée. « J’y suis allée en tant que finaliste… surtout pour le networking. Je ne pensais pas repartir avec le trophée. Quand mon nom a été annoncé, j’ai eu l’impression que le temps s’arrêtait », confie-t-elle.

Soutenue par ses collègues, mentors et membres de sa famille venus notamment d’Atlanta, l’émotion a atteint son comble lorsqu’elle a aperçu sa mère en larmes dans la salle. « Quand j’ai vu ma maman émue… j’ai compris que ce n’était pas seulement un prix. C’était des années de sacrifices, de prières et de travail qui prenaient sens », a-t-elle relevé.

Cette distinction vient couronner une série de reconnaissances majeures. Première femme d’Afrique francophone shortlistée au prix « Cybersecurity Woman of the Year », Gaëlle Koanda avait déjà reçu en novembre 2025 un « Impact Award » au sein de son entreprise aérospatiale pour son excellence et sa contribution stratégique.

En janvier 2026, elle a également organisé au Colorado la conférence « Climb and Carry », réunissant plus de 250 participantes venues de neuf États américains autour de panels animés par des leaders du secteur technologique.

Engagement pour le leadership féminin africain

Au-delà de sa carrière, Gaëlle Koanda est fondatrice de WiCyS Côte d’Ivoire et Burkina Faso ainsi que de SheLeadsTech Colorado, deux initiatives dédiées à la promotion des femmes dans la technologie et la cybersécurité.

Son message, empreint d’humilité et de foi, s’adresse à tous ceux qui travaillent dans l’ombre. « Si tu traverses une saison difficile, si tu construis sans être encore vu, ne baisse pas les bras. Continue. On ne sait jamais quel moment peut tout changer. Ce prix n’est pas seulement le mien », a-t-elle déclaré sur son compte Facebook.

À travers ce sacre, c’est aussi l’excellence burkinabè et africaine dans les métiers de la technologie et de la cybersécurité qui est mise en lumière sur la scène internationale.