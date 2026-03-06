Guerre au Moyen-Orient : La Russie a aidé l’Iran à cibler les forces américaines

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute

La Russie a fourni à l’Iran des renseignements permettant de cibler les forces des États-Unis au Moyen-Orient, selon plusieurs responsables cités par le The Washington Post.

D’après ces sources, Moscou aurait transmis à Téhéran des informations sur l’emplacement de navires de guerre et d’avions militaires américains depuis le début du conflit. Cette assistance suggère une implication indirecte de la Russie dans la guerre en cours.

Dimanche 1er mars 2026, une attaque de drone iranien au Koweït a tué six soldats américains et blessé plusieurs autres. Depuis le début des hostilités, l’Iran aurait lancé des milliers de drones et des centaines de missiles contre des positions américaines et alliées.

Lire également 👉Guerre Iran–États-Unis–Israël : La Russie affirme que Téhéran ne lui a demandé aucune aide militaire

Les forces des États-Unis et d’Israël affirment de leur côté avoir frappé plus de 2 000 cibles en Iran, notamment des installations militaires et des sites de missiles balistiques.

Selon des analystes, les capacités satellitaires et de renseignement de la Russie pourraient avoir contribué à améliorer la précision des frappes iraniennes. Toutefois, Moscou n’a pas officiellement commenté ces accusations et continue d’appeler à la fin des hostilités.

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Coopération bilatérale : L’ambassadeur David Kabré présente ses lettres de créance au président togolais

il y a 21 secondes

Cadre sectoriel de dialogue : L’heure du bilan pour la culture, le tourisme et le sport au Burkina Faso

il y a 36 secondes
Campagne annuelle des Visites des lieux de travail (VLT)

CARFO 2026 : Lancement des visites de sécurité au travail au CHU de Bogodogo

il y a 5 minutes

Diplomatie et économie : « Un pays économiquement faible n’est pas écouté », affirme le ministre Aboubakar Nacanabo

il y a 9 minutes

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page