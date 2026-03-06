Guerre au Moyen-Orient : La Russie a aidé l’Iran à cibler les forces américaines

La Russie a fourni à l’Iran des renseignements permettant de cibler les forces des États-Unis au Moyen-Orient, selon plusieurs responsables cités par le The Washington Post.

D’après ces sources, Moscou aurait transmis à Téhéran des informations sur l’emplacement de navires de guerre et d’avions militaires américains depuis le début du conflit. Cette assistance suggère une implication indirecte de la Russie dans la guerre en cours.

Dimanche 1er mars 2026, une attaque de drone iranien au Koweït a tué six soldats américains et blessé plusieurs autres. Depuis le début des hostilités, l’Iran aurait lancé des milliers de drones et des centaines de missiles contre des positions américaines et alliées.

Les forces des États-Unis et d’Israël affirment de leur côté avoir frappé plus de 2 000 cibles en Iran, notamment des installations militaires et des sites de missiles balistiques.

Selon des analystes, les capacités satellitaires et de renseignement de la Russie pourraient avoir contribué à améliorer la précision des frappes iraniennes. Toutefois, Moscou n’a pas officiellement commenté ces accusations et continue d’appeler à la fin des hostilités.