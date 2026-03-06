Nahouri : Les femmes de Tiakané reçoivent un périmètre maraîcher moderne grâce à l’initiative du président Ibrahim Traoré

‎Au nom du Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, une mission conduite par les Ministres Conseillers Spéciaux du Président du Faso Omar TRAORÉ et Tidjane Mohamed KINDA, a inauguré le mercredi 4 mars, le périmètre maraîcher du 8-Mars des femmes de Tiakané, dans la province du Nahouri.

‎En prélude à la Journée internationale des droits des femmes, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, à travers ses Ministres Conseillers spéciaux, Tidjane Mohamed KINDA et Omar TRAORÉ, a remis officiellement un périmètre maraîcher moderne de 2,6 hectares aux femmes de Tiakané dans la région du Nazinon.

C’est un périmètre maraîcher doté de 14 bassins de rétention d’eau, d’un polytank de 10m³ desservi par 2 forages autonomes pour une réserve de 52m³ d’eau en permanence. La corvée d’eau prend donc fin pour les femmes de Tiakané dans leurs activités de maraîchéculture.

Tidjane Mohamed KINDA

Le Ministre Conseiller spécial du Président du Faso, Tidjane Mohamed KINDA a indiqué que la réalisation de ce périmètre s’inscrit dans la vision du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ de promouvoir l’indépendance et l’émancipation des femmes par le travail et la production.

Adissa WETTA

‎‎La représentante des bénéficiaires, Adissa WETTA, a salué cette initiative de célébrer le 8-Mars autrement. Au regard de l’engagement du Chef de l’État aux côtés des femmes, Mme WETTA demande à ses sœurs une adhésion totale aux idéaux prônés par la Révolution Progressiste Populaire.

‎Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

     
