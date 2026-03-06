Annonce | Découvre la nouvelle section Cyber pour les paris eSports et une promo spéciale pour son lancement!

Ceci est un article sponsorisé par notre partenaire

AfroPari améliore en continu sa plateforme pour te proposer toujours plus d’options de jeu. C’est pourquoi une nouvelle section Cyber fait son arrivée dans l’application mobile, entièrement dédiée aux paris eSports !

Et pour t’en faire profiter encore plus, AfroPari te propose une promo spéciale qui récompense ton activité.

Pourquoi Cyber ​​?

Cyber n’est pas une section comme les autres sur AfroPari. Cette nouvelle section se concentre sur les jeux les plus populaires, les tournois les plus importants et les meilleures équipes. Cyber est un espace dédié aux paris eSports, créé par des experts pour les fans de cybersport.

Le développement d’AfroPari dans les paris eSports suit l’évolution des habitudes des joueurs. Ces dernières années, l’e-sport est devenu bien plus qu’un simple divertissement de niche. Aujourd’hui, c’est un phénomène de masse, à la croisée du sport et du spectacle, avec des tournois réguliers et des millions de fans à travers le monde.

Des événements majeurs ont lieu chaque jour, sans contrainte de saison ou de fuseau horaire. Et l’intérêt pour les paris eSports continue de grandir, porté par des attentes toujours plus fortes en matière de rapidité, de simplicité et de transparence.

Les disciplines eSports les plus populaires, comme Counter-Strike 2, League of Legends, Dota 2, FIFA ou Mobile Legends, font aujourd’hui partie du quotidien des fans et offrent une expérience de paris fluide.

Les plus grands matchs sont diffusés en direct sur des plateformes comme Twitch, Kick ou YouTube, avec des commentaires en temps réel assurés par des studios officiels, des analystes et des créateurs reconnus.

À chacun son style : analyses sérieuses et détaillées ou streams communautaires plus légers, riches en humour et en émotions.

Pour beaucoup de joueurs africains, l’e-sport est devenu le principal format de paris, bien devant le football et les autres sports traditionnels.

Les matchs eSports sont plus rapides et plus intenses : impossible de s’ennuyer devant un score nul après 90 minutes.

Ici, chaque minute compte : attaques rapides, défenses solides, tactiques inattendues et des favoris qui changent sans cesse. Tout va très vite – l’e-sport est parfait si tu aimes l’action, le rythme et les paris en temps réel.

Organisation de la section Cyber ​​sur la plateforme AfroPari

La section Cyber a été pensée pour une navigation intuitive et une expérience de paris 100 % mobile. L’objectif est clair: moins de temps à chercher les matchs, plus de temps pour jouer et parier en live.

En haut de la section, des filtres par discipline et une barre de recherche te permettent de trouver rapidement l’eSport ou l’événement qui t’intéresse.

Tous les principaux formats eSports sont regroupés dans une vitrine claire par discipline. Il te suffit d’ouvrir la section Cyber sur le site ou dans l’application AfroPari pour voir les tournois en cours et choisir le match qui t’intéresse.

Tout est disponible directement à l’écran, sans avoir besoin d’entrer dans les détails de l’événement.

Des flux d’événements clairs avec des sections «Top événements»,«Championnats» et « Matchs en direct ».

Tu vois immédiatement le chronomètre, le score en temps réel et les marchés rapides comme 1X2, Total ou Victoire de l’équipe.

Les débutants apprécieront aussi l’affichage simple du format des matchs: eFootball – 2×3 min, eBasketball – 4×5 min, eHockey – 3×4 min, etc.

Aujourd’hui, dans l’e-sport, ce n’est pas seulement le nombre de matchs qui compte, mais aussi la facilité pour les suivre et parier en direct. Les joueurs veulent un accès rapide aux événements, des formats clairs et la possibilité de réagir instantanément. Cyber ​​répond à ces attentes avec une expérience rapide, fluide et transparente.

Promo Cyber: tirages au sort chaque mois pour les joueurs actifs

À l’occasion du lancement de la section Cyber, AfroPari lance une promo avec des tirages mensuels pour les joueurs actifs.

Pour participer :

inscris-toi ou connecte-toi sur le site web ou dans l’application AfroPari ;

rends-toi sur la page de l’offre et clique sur « Participer » ;

place des paris à partir de 2 $ sur n’importe quel événement de la section Cyber ;

reçois des tickets et participe aux tirages au sort mensuels.

Plus tu mises, plus tu as de tickets. Et plus tu as de tickets, plus tes chances de gagner des points promo et des cadeaux jusqu’à 30 $ augmentent.

Moins de complications, plus de sensations !

Commence l’année 2026 du bon pied. Découvre la nouvelle section d’AfroPari, parie sur l’e-sport et gagne avec ton bookmaker africain.