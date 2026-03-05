Guerre Iran–États-Unis–Israël : La Russie affirme que Téhéran ne lui a demandé aucune aide militaire

La guerre opposant l’Iran aux États-Unis et à Israël au Moyen-Orient est entrée dans son sixième jour ce jeudi 5 mars 2026. Alors que les tensions restent vives dans la région, la Russie a assuré que Téhéran ne lui avait adressé aucune demande d’aide militaire, nous renseigne BFM TV.

Interrogé lors de son briefing quotidien, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’Iran, pourtant considéré comme un proche allié de Moscou, n’avait pas sollicité de soutien militaire de la part de la Russie malgré les bombardements massifs menés par les États-Unis et Israël.

« Il n’y a eu aucune demande de la part de l’Iran », a-t-il affirmé, en réponse à une question sur une éventuelle livraison d’armes russes à Téhéran.

Cette déclaration intervient dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient, alors que les frappes se poursuivent contre des installations iraniennes et que la communauté internationale redoute un élargissement du conflit.