Guerre au Moyen-Orient : La France autorise temporairement des avions américains sur ses bases

Dans le contexte de la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran, la France a autorisé temporairement la présence d’avions militaires américains sur certaines de ses bases au Moyen-Orient. L’information a été confirmée ce jeudi 5 mars 2026 par l’état-major français,nous apprend i24 news.

Une porte-parole de l’armée française, a affirmé que cette décision s’inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre Paris et Washington. Les aéronefs américains pourront ainsi être stationnés sur des installations françaises afin de participer à la protection des partenaires occidentaux dans le Golfe.

Parmi les sites concernés figure notamment la base aérienne d’Al Dhafra Air Base, située à une trentaine de kilomètres au sud d’Abou Dabi, aux Émirats arabes unis. Inaugurée en 2009, cette base constitue un point stratégique pour les forces françaises déployées dans la région.

Depuis 2016, elle accueille notamment l’escadron de chasse EC 1/7 Provence, équipé d’avions Dassault Rafale. Cette unité soutient les opérations militaires françaises dans le golfe Arabo-Persique et dans le nord de l’océan Indien, tout en servant de base d’entraînement pour les forces françaises dans des environnements désertiques et urbains.

L’escadron fait partie du dispositif des Forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis, qui regroupe environ 650 militaires. Cette présence permanente vise à renforcer la coopération militaire avec les partenaires régionaux et à soutenir les opérations françaises dans cette zone stratégique.

     
