Dubaï sous tension : L’aéroport international suspend tous ses vols après une interception aérienne

L’aéroport international de Dubaï, considéré comme le plus fréquenté au monde pour le trafic international, a annoncé ce samedi 7 mars 2026 la suspension temporaire de l’ensemble de ses opérations après une interception aérienne survenue au-dessus de la plateforme, renseigne Ahram info.

Selon le Bureau des médias de Dubaï, cette décision vise à garantir la sécurité des passagers, du personnel aéroportuaire ainsi que des équipages des compagnies aériennes. « Pour la sécurité des passagers, du personnel de l’aéroport et des équipages des compagnies aériennes, les opérations à l’aéroport international de Dubaï (DXB) ont été temporairement suspendues », a indiqué l’institution dans un message publié sur le réseau social X.

D’après un témoin, une forte explosion suivie d’un nuage de fumée a été observée samedi matin au-dessus de la zone aéroportuaire, laissant penser à une interception dans l’espace aérien de l’émirat.

Plus tôt dans la journée, les autorités de Dubaï avaient évoqué sur X « un incident mineur résultant de la chute de débris après une interception », tout en démentant certaines informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état d’incidents majeurs à l’aéroport.

Les données du site de suivi aérien Flightradar24 montraient plusieurs avions en circuit d’attente au-dessus de l’aéroport, signe de la perturbation du trafic aérien.

Dans la foulée, Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, a annoncé la suspension de tous ses vols au départ et à destination de Dubaï jusqu’à nouvel ordre.

Cet incident intervient dans un contexte de tensions régionales, les Émirats arabes unis affirmant faire face à des attaques de drones visant certaines cibles sur leur territoire.