8 mars 2026 : À Ouagadougou, les femmes bâtisseuses de paix participent à l’embellissement du boulevard Thomas Sankara

Dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2026, le ministère de la Famille et de la Solidarité a organisé une journée de participation des « Femmes bâtisseuses de paix » aux activités de l’agence Faso Mêbo. C’était ce samedi 07 mars 2026, sur le boulevard Thomas Sankara, à Ouagadougou.

À quelques heures de la célébration du 8 mars, édition 2026, et sur invitation du ministère de la Famille et de la Solidarité, de nombreuses femmes, réunies sous l’appellation « Femmes bâtisseuses de paix », ont pris d’assaut le boulevard Thomas Sankara (le long de l’Université Joseph Ki-Zerbo) afin de participer aux travaux d’embellissement dudit boulevard.

Donnant le ton des travaux, le Commandant Passowendé Pélagie Kabré, a rappelé la volonté du ministère de la Famille et de la Solidarité à travers cette énième célébration.

« Nous voulons une célébration assez sobre, utile de cette journée internationale de la femme à travers des actions fortes et impactantes qui vont changer le quotidien des femmes du Burkina Faso », a-t-elle déclaré.

Passowendé Pélagie Kabré a aussi fait remarquer que cette participation aux activités de Faso mêbo démontre encore une fois de plus la place de la femme dans notre société ; la femme qui est bâtisseuse de paix, la femme qui est bâtisseuse de développement aux côtés des hommes, la femme qui participe activement à la vie de la société et de la nation.

« Nous allons faire de notre mieux pour poser les pavés selon les instructions de Faso mêbo », a indiqué la ministre, invitant ses sœurs et ses mamans à faire œuvre utile de cette journée.

Dr Pascaline Coulibaly/Lengani, présidente de l’association des femmes scientifiques du Burkina, dit avoir trouvé l’acte du ministère de la Famille et de la Solidarité patriote. Raison pour laquelle, elle et ses consœurs n’ont pas un seul instant hésité à répondre favorablement à l’appel de la ministre.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24